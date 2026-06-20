Oficial: Lesión de Raphinha, parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con Brasil

Mazazo para Raphinha y por extensión para Brasil, Carlo Ancelotti, y el propio Barça. Cuando empezaba a emprender el vuelo en el Mundial 2026, el gaucho se rompió. Fue en el primer tiempo del Brasil-Haití (3-0) en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, en la segunda jornada del Grupo C, que lidera su selección.

Se retiró cabizbajo, en el min. 38, acompañado por el médico de la Seleção Rodrigo Lasmar. Había recuperado su mejor versión, como lo demuestra que, a pesar de la lesión, acabaría siendo el internacional brasileño con una mayor punta de velocidad: 33,3 Km/h, seguido por Gabriel Martinelli (33,2 km/h) y Endrick (33,0 km/h).

Antes de la pausa de hidratación, el ‘11’, atacando el espacio como pocos saben hacerlo, tuvo dos clarísimas ocasiones; incluso llegó a hacer un gol, pero en ambas situaciones estaba en fuera de juego por muy poco. La conexión con Bruno Guimarães funcionaba a la perfección.

"Sentí algo fuerte y me quedé con miedo", dijo Raphinha a sus compañeros tras ser sustituido por Rayan, según desveló el doblador brasileño Gustavo Machado que colabora con el canal CazéTV.

Raphinha sale del campo lesionado / SHAWN THEW

Este sábado, mientras sus compañeros realizaban una sesión de recuperación, Raphinha se trasladó a un centro médico en Nueva Jersey, donde le sometieron a varios exámenes de imagen.

El resultado constató el pesimismo que en la noche anterior voces autorizadas de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ya habían apuntado. Lo más importantes, sin embargo, es que no ha sido desconvocado.

Un comunicador sin entrar a fondo en detalles

"El jugador Raphinha se sometió este sábado a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El futbolista seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, bajo la supervisión del equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de acelerar su recuperación y su regreso a la actividad en el menor tiempo posible", explicó la Confederação sin detallar si existe o no ruptura y de qué grado esta es.

Raphinha no estará seguro la madrugrada del 24 al 25 en el Brasil-Escocia que cierra la frase de grupos para los de Ancelotti.

Vinicíus Jr. consoló a Raphinha / Sebastiao Moreira

Brasil pierde temporalmente a uno de sus futbolistas clave. Para Raphinha, es la gota que colma el vaso de la decepción en una temporada en la que ha ganado dos títulos con el Barça, pero enturbiada por la retahíla de problemas musculares en su muslo derecho, que lo han dejado KO casi durante cuatro meses para desesperación del propio jugador, de Hansi Flick, del vestuario y de todo el barcelonismo.

Consecuencia de este viacrucis es que, en este último curso, el brasileño jugó con la camiseta blaugrana 22 partidos menos (33 frente a 57) que la temporada anterior, en la que tuvo un rendimiento de Balón de Oro. Acabó disputando menos de la mitad de minutos: 2.194 frente a 4.661.

Reincidente con Brasil

Las dos últimas lesiones de Rapha han sido precisamente jugando con la Seleção. En la fecha FIFA de marzo, en un amistoso en Boston contra Francia, se tuvo que retirar en el descanso. Sufrió una ruptura en el bíceps femoral de su maltrecho muslo derecho.

Tras pasar por una segunda exploración, los servicios médicos del Barça anunciaron que su período de baja sería de cinco semanas, lo que acabó cumpliéndose. Se perdió el tramo decisivo, cuando el equipo de Flick sentenció la Liga, y cayó ante el Atleti en las semifinales de la Copa del Rey y en los cuartos de final de la Champions.

Raphinha, dos lesiones con Brasil en este 2026 / EFE

Esta última lesión en Filadelfia podría apartarlo del Mundial, pero forzará para poder estar apto en la fase final del torneo, siempre que siga viva la Seleção.

Había muchísimas expectativas en relación con su rendimiento, porque aterrizó en Estados Unidos con la misión de liderar el ataque de la Canarinha al lado de Vinícius Jr.

Sin embargo, mientras el extremo merengue, sobre el cual pivotan todas las disposiciones tácticas de Ancelotti, suma dos goles y una asistencia y ha participado activamente en otro tanto de su selección, el blaugrana no ha visto puerta.

El desaguisado táctico de Carletto le ha perjudicado, y mucho. En el fallido 1-1 contra Marruecos jugó de todo y de nada: de interior izquierdo, haciendo de guardaspaldas de Vinícius, y luego de extremo derecho. Pagó los platos rotos de la mala imagen de su equipo.

Durante los últimos días fue crucificado por la ‘torcida’ en las redes sociales, con una lluvia de insultos que alcanzó hasta a su mujer Natalia, y por la prensa brasileña. Como consecuencia, en la madrugada del viernes al sábado, cuando salió a calentar en el césped del Lincoln Financial Field, fue abucheado por parte de la propia afición canarinha, algo que también ocurrió con Casemiro.

Ancelotti lo minimizó con sus planteamientos, pero al mismo tiempo le dio un espaldarazo: “Es uno de los mejores futbolistas del mundo”, dijo en la previa ante Haití. Con el balón rodando, Raphinha acalló a los críticos. Actuó con una posición táctica bien definida, dando amplitud en el extremo derecho. Todo iba sobre ruedas, hasta que se rompió. Su futuro en el Mundial 2026 queda en el aire. Una pena.