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Vampeta sorprendió al desvelar que Raphinha enfrenta problemas familiares y económicos.

Vampeta sorprendió al desvelar que Raphinha enfrenta problemas familiares y económicos.

Vampeta sorprendió al desvelar que Raphinha enfrenta problemas familiares y económicos. / Clàudia Espinosa

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Vampeta sorprendió al desvelar que Raphinha enfrenta problemas familiares y económicos.

Clàudia Espinosa

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Según el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, mejor conocido como Vampeta, Raphinha tendría que lidiar con un problema mayor que la lesión que le dejará fuera del próximo partido de Brasil frente a Escocia (miércoles 24 de junio). El campeón del mundo en 2002 concedió una entrevista en la que declaró que el azulgrana atraviesa un momento delicado. "Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal", desveló en el podcast 'Red Cast'. Continuó relatando que supo a través de su entorno que se trata de "un problema familiar" y que "cuenta con irse al Al-Hilal para cambiar las cosas". Más información

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