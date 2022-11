Benzema no tendrá sustituto en Qatar

Didier Deschamps no llama a nadie para cubrir su baja por lesión. Así, Dembélé y Giroud ganan enteros “La razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a tener un gran Mundial”, escribió el madridista

Didier Deschamps ha decidido no convocar a nadie más para el Mundial. Pese a que la baja obligada de Karim Benzema por lesión se lo permitía y nombres como Ben Yedder o Terrier sonaron como sustitutos, el seleccionador de Francia se queda con 25 hombres. Hay que recordar que tras sustituir a Nkunku por Kolo Muani citó también a Marcus Thuram. Así, Ousmane Dembélé podría ganar protagonismo en una delantera gala cuya titularidad siempre ha ido muy cara.

“Nunca me he rendido, pero tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial”, escribió Benzema en Instagram. Ahí entra el ‘mosquito’. Eso sí, el extremo del Barça solo ha jugado diez veces de inicio en sus 28 internacionalidades con su país desde que debutara en 2016. Seis de ellas, además, en partidos no oficiales.

Su participación goleadora es bastante pobre con cuatro tantos y una asistencia, todos en amistosos menos un gol a Kazajistán clasificatorio para el Mundial. Una lesión truncó su participación en la Eurocopa 2020 por lo que en Qatar tiene una ocasión de oro.

Giroud, la alternativa

Algunos medios en Francia especulan con su posible titularidad, si bien también existe la opción de Giroud, el ‘9’ de referencia mientras Karim estaba castigado por el ‘caso Valbuena’. De hecho, el actual jugador del Milan está a dos goles de igualar a Thierry Henry, máximo artillero histórico de ‘les bleus’ (51). Sea como fuere, Francia deberá afrontar con entereza un nuevo revés por lesión.