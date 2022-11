El mensaje de Gayà tras perderse el Mundial

"No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve", ha publicado en su perfil de Twitter El capitán del Valencia no estará en Qatar con la selección española y su puesto ha sido relevado por Alejandro Balde

José Luis Gayà no disputará el Mundial de Qatar 2022 después de sufrir un esguince en el tobillo. La decisión de Luis Enrique deja fuera de la cita mundialista al lateral izquierdo; dejando su puesto para el blaugrana Alejandro Balde.

El capitán del Valencia ha publicado un mensaje en su perfil oficial de Twitter: "No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve, pero las cosas, a veces, vienen así y las debemos aceptar. Ahora, seré un aficionado más que disfrutará con cada partido de la Roja. Por eso, quiero desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros porque no tengo ninguna duda que este es el Mundial de España. La vida sigue".

"Hoy ha sido el día mas duro, le he tenido que decir a Jose Luis Gayà que se marchara por la inmediatez de los partidos, es una lesión leve pero no quería correr riesgos. No es fácil decirle esto a un jugador, solo puedo agradecer su comportamiento, es un gran profesional tanto dentro como fuera de los terrenos de juego y le deseo lo mejor, esto es lo mas duro de ser seleccionador", comentó Luis Enrique en su 'streaming'.