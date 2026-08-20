Oficial: Zarco regresa en MotorLand tras su grave accidente en Barcelona

Por fin llegó el momento. Johann Zarco está listo para volver a la competición tras su grave accidente en la curva 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya el pasado 17 de mayo. Así lo ha anunciado este jueves su equipo, el Honda LCR, que explicó a través de un comunicado que el francés se personificará en MotorLand con la intención de disputar el Gran Premio de Aragón, del 28 al 30 de agosto.

La jornada del accidente fue, sin duda, la más fatídica en lo que va de temporada. Tras una segunda salida provocada por otro grave accidente de Àlex Márquez, el francés se iba al suelo en la frenada de la curva 1. Arrastró consigo a Luca Marini y Pecco Bagnaia, con tan mala suerte que su pierna izquierda quedó enganchada en la rueda trasera de la Desmosedici GP26 del bicampeón. Un accidente que lo ha llevado a perderse seis citas al completo.

El diagnóstico fue una rotura de ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, además de una pequeña fractura en el peroné. Se esperaba que el '5' tuviese que someterse a una intervención, decisión que se aplazó debido a una quemadura con riesgo de infección. Finalmente, el LCR comunicó que no haría falta que el piloto de Cannes pasase por quirófano, y apuntaban septiembre como momento del retorno... por lo que su reeincorporación, será antes de lo esperado.

Desde entonces (y hasta Silverstone) lo estuvo sustituyendo Cal Crutchlow, un viejo conocido de la categoría y también del equipo de Lucio Cecchinello. Por su parte, en las últimas semanas Zarco ya ha estado compartiendo imagenes entrenando sobre una moto de nuevo, por lo que se intuía que su regreso podría ser más pronto que tarde. Y así será.

Eso sí, tendrá que pasar un nuevo chequeo de los médicos del campeonato antes de subirse de nuevo a la RC213V. "Tras haber progresado de forma constante y haber recibido la autorización de su equipo médico para volver a competir, Zarco viajará a Aragón con el objetivo de regresar a la competición, sujeto a superar la evaluación médica obligatoria en el circuito", reza el comunicado oficial del equipo.

Una doble 'long lap' pendiente

El mismo dorsal '5' se ha mostrado muy feliz de poder regresar a la competición. "Estoy muy contento con la evolución y recuperación de mi rodilla. Me siento lo suficientemente bien como para volver a subirme a la moto de MotoGP y tengo muchas ganas de retomar las carreras", comienza diciendo. "La Supermoto y la CBR me han venido genial para aumentar la intensidad y hacer tandas largas. He echado mucho de menos a mi equipo, las carreras y el paddock, ¡así que estoy deseando volver a Aragón!", expresaba.

De recibir el 'fit' para la carrera de la próxima semana en suelo español, tendrá que tomárselo con calma. Tanto por su recuperación, como por una sanción que tiene pendiente precisamente como consecuencia de aquel accidente. Dirección de Carrera lo consideró culpable de la colisión con Bagnaia y Marini, por lo que deberá cumplir una doble long lap en la próxima carrera de la que forme parte.