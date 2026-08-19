Jorge Martín no se arrepiente de nada: "¿Adónde iba yo con una Aprilia que no había ganado? Y aquí estoy, liderando el campeonato"

Para Jorge Martín 2027 será sinónimo de nuevos retos. El campeón del mundo de 2024 emprenderá una nueva etapa al abandonar Aprilia e instalarse en el box de Yamaha para la nueva era de las 850 cc. Una decisión valiente (o arriesgada, según se mire), teniendo en cuenta que ahora mismo lidera la general del mundial con la RS-GP mientras que la YZR-M1 es, sin duda, la peor moto de la parrilla actual. Pero el madrileño es consciente, como toda la parrilla, de que el próximo curso todo está en el aire con máquinas completamente nuevas.

Desde antes del inicio de temporada, era de esperar que el madrileño decidiese poner punto y final a su etapa con Aprilia. En 2025, tras varias lesiones, el '89' estuvo tratando de romper su contrato con la fábrica de Noale pese a que eran sus primeros meses en el box negro. Finalmente no lo hizo, pero la relación quedó profundamente dañada.

Jorge Martín en el box de Aprilia / TIM KEETON / EFE

Parecía que la adaptación a la moto iba a costarle, pero lejos de la realidad, tras dejar atrás la batería de lesiones que sufrió, 2026 empezó con buen pie, tanto que lidera el campeonato con 240 puntos, 31 por delante de su compañero de box, Marco Bezzecchi. No obstante, solo ha cosechado una victoria por las cuatro de 'Bezz'. "No hay que ejercer de líder, se es o no se es; lo que importa es ser líder cuando de verdad cuenta", expresaba en una entrevista reciente con DAZN, totalmente consciente de que aún no está en total sintonía con la moto.

"Tengo esa explosividad, pero lo que no consigo es sacar el máximo rendimiento de la moto los sábados. A día de hoy no me encuentro al 100% con la moto", apuntaba 'Martinator' en dicha entrevista.

Una relación complicada

Está claro que el clima en el box no es el ideal, y más teniendo en cuenta que ambas partes separarán sus caminos a final de curso. Pero el objetivo común es simple: luchar por el título. "Tampoco tenemos que ser amigos. Ellos quieren ganar; yo quiero ganar", valoraba.

"Lo importante es que tengamos claros nuestros roles y tiremos en la misma dirección; ninguno de nosotros quiere romper la relación, pero dado todo lo que ha pasado, poder sentarnos a cenar juntos, llevarnos bien y llevarme a mi equipo a Ibiza durante dos días, creo que realmente hemos vuelto a encarrilar la relación", desvelaba ante el citado medio.

Dos fichajes polémicos

La decisión de irse a Yamaha fue una sorpresa, puesto que precisamente otro campeón del mundo, Fabio Quartararo, está sufriendo de lo lindo con la moto, algo que lo ha llevado a buscar salida a Honda. Pero Jorge asegura que su decisión fue meditada. "Siempre he tomado decisiones pensando en lo que era mejor para mí y para mi familia, y creo que esta es la mejor", valoraba.

El madrileño comparó su situación actual con la que vivió en 2024, cuando era piloto Ducati en el Pramac Racing. Estaba luchando por el mundial, esperando un sitio en el equipo oficial, cuando este eligió a Marc Márquez como compañero de box de Pecco Bagnaia. Entonces, Martín cogió el relevo de su gran amigo, Aleix Espargaró, quien se retiraba a finales de temporada.

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Por aquel entonces, la Aprilia comenzaba a despuntar, pero estaba lejos de poder luchar con las Ducati... o de superarlas como ahora. "Como cuando firmé por Aprilia era un desastre; adónde iba yo con una Aprilia, un equipo que nunca había ganado, y sin embargo aquí estoy, liderando el campeonato. El año que viene o dentro de dos años, que el mundo y el público digan lo que quieran. No me arrepiento de ninguna decisión tomada", sentenciaba.