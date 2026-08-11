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MotoGP

Johann Zarco vuelve a subirse a la moto tras su grave accidente en Catalunya

El piloto de Honda LCR, que evitó la operación, progresa en su rehabilitación y ya ha dado los primeros pasos para volver a subirse a la moto

Johann Zarco entrenando en ANdorra

Johann Zarco entrenando en ANdorra / Instagram

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

Casi tres meses y muchos horas de rehabilitación después de su grave accidente en el Gran Premio de Catalunya, Johann Zarco ha vuelto a subirse a la moto. El francés, que evitó pasar por quirófano, tiene previsto regresar al Mundial en septiembre y ya ha empezado a dar los primeros pasos para alcanzar ese objetivo.

La sesión tuvo lugar la semana pasada en el Circuit Andorra Pas De La Casa tal y como publicó el propio piloto a través de una publicación en Instagram. En la misma se pueden ver varias imágenes del francés al manillar de una Supermoto con su habitual dorsal #5 al frente tomando las curvas en el trazado mientras miembros de su equipo cronometraban su evolución.

El del Honda LCR acompañó las imágenes con un largo mensaje en el que explica su evolución en estas semanas transcurridas desde su accidente el pasado 17 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante el secto GP de la temporada.

"La semana pasada volví a subirme a la moto. Conduje una Supermoto para tener una postura más cómoda y, poco a poco, ir probando cómo responde la rodilla mientras conduzco. Fue muy agradable dar unas vueltas y entrenar mi cuerpo específicamente para la conducción", comienza el texto.

"Me centro en hacer las cosas bien y controlar la intensidad de la conducción, porque puede aparecer algo de dolor y la rodilla puede volver a hincharse, lo cual es normal cuando te estás recuperando de una lesión. Hay que ejercitar y estimular la rodilla poco a poco, pero controlar cuidadosamente la hinchazón es fundamental para garantizar que el proceso de curación continúe correctamente. Así que puedo decir que estoy contento. Me estoy tomando este periodo con paciencia, que es la palabra clave en este reto. El objetivo sigue siendo septiembre, y estoy trabajando duro para llegar allí en la mejor forma posible. Gracias a todos por vuestro apoyo incondicional durante todo este", concluye la nota.

Sin operación

El piloto de Cannes se fue al suelo en el Gran Premio de Catalunya, poco después de la reanudación tras el accidente que había sufrido Àlex Márquez. Zarco perdió el control de su moto y se llevó consigo a Luca Marini y Pecco Baganaia con tan mala suerte que fue arrastrado varios metros por la grava con la pierna enganchada en la Ducati del turinés.

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El accidente de Zarco en Barcelona

El accidente de Zarco en Barcelona / motogp.com

Las primeras imágenes hicieron saltar todas las alarmas y durante los primeros días se valoró la opción de pasar por quirófano tras pasar consulta con el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, cirujano ortopédico de prestigio mundial. Finalmente se decidió por un tratamiento conservador sin tener que someterse a una intervención y tras varias semanas de recuperación el equipo confirmó que la idea es que regrese a la competición el próximo mes de septiembre.

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