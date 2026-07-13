Zarco ve la luz al final del túnel tras su accidente a 300 km/h en Montmeló: "Lo que más temía era no poder volver a caminar"

Johann Zarco sufrió un grave accidente, a 300 km/h en el Gran Premio de Catalunya, en mayo. Durante la caída, su pierna derecha quedó atrapada en la rueda de la moto de Pecco Bagnaia, que siguió girando en el aire a gran velocidad. Todos se temieron lo peor. Por fortuna, el francés salvó la vida y la pierna, sigue recuperándose de sus lesiones y empieza a ver la luz. Espera volver a subirse a su Honda en septiembre.

Ahora que lo peor ha pasado. Zarco ha narrado su terrorífica experiencia en una entrevista a Canal+ Francia. Reconoce que, echando la vista atrás, hubo un momento clave en el que cree que todo podría haberse evitado.

Durante la primera salida, en el Circuit de Barcelona Álex Márquez sufrió una violento accidente que dio paso a una bandera roja. Zarco recibió el impacto de un fragmento de la moto del piloto catalán en el pie izquierdo. “Volví a boxes y me quité la bota antes incluso que el casco. Tenía el pie morado”, recuerda.

“Me da rabia haber tenido que volver a salir porque debería haberme quedado en boxes. Lo que pasó después se podría haber evitado”, considera el galo, que salió despedido de su moto en la primera frenada tras la reanudación. “En Barcelona, cuando llegamos a ese punto ya vamos a unos 300 km/h. Perdí completamente el control y ni siquiera intenté sujetarme a la moto. Cuando salí despedido hacia Pecco, mi pierna se metió dentro de la rueda”, explica.

“Dolía muchísimo, pero ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de lo que había pasado. Fue un golpe muy violento. Cuando la moto se detuvo me di cuenta de que estaba atrapado. Los comisarios llegaron muy rápido, pero no querían tocarme porque veían la pierna completamente retorcida y pensaban que podían romper algo más. Yo me estaba quemando. El mono se había girado y estaba pegado al escape de la moto de Pecco”. Bagnaia y Luca Marini, los dos implicados en el accidente, fueron los primeros en asistirle.

Tendido en la grava, solo pensaba una cosa: “Ojalá pueda volver a caminar’. Ese era mi verdadero miedo”. Las primeras pruebas médicas confirmaron lesiones en el peroné, menisco y varios ligamentos de la rodilla. Se planteó una cirugía, que tuvo que aplazarse por el riesgo de infección por las quemaduras. “Me dijeron: ‘Bueno, la temporada ha terminado’. Lloré un poco porque pensé: ‘Ya no vas a volver a subirte a una moto aunque tu vida gire en torno a ello’. De repente, todo se para”.

Contra todo pronóstico, la evolución de la rodilla fue tan favorable, que los médicos descartaron la operación. “Es casi mágico. Tres de los cuatro ligamentos estaban rotos. Dos de ellos se han recuperado y están cicatrizando muy, muy bien. No soy futbolista ni esquiador; la exigencia que tiene la rodilla en una MotoGP es diferente, así que pronto volveré a entrenar con una moto, en agosto, para recuperar sensaciones y ponerme a prueba. No quiero regresar simplemente por volver. Quiero hacerlo estando en forma y con total confianza”, afirma.