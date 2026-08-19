Fermín Aldeguer vuelve a subirse a la moto tras su lesión y apunta a MotorLand

En 2026, para Fermín Aldeguer no ha parado de llover sobre mojado. El piloto murciano ha sufrido en primera persona el lado más crudo de este deporte: las lesiones. El piloto del Gresini Racing se lesionó la pierna izquierda en pretemporada, se perdió la cita inicial en Brasil y volvió a la competición. Sin embargo, una dura caída en Assen (Países Bajos) lo llevó de nuevo a la enfermería al fracturarse la vértebra T7. Pero parece que esta lesión empieza a ser cosa del pasado.

Fue el pasado mes de enero cuando el '54' sufrió una dura caída mientras entrenaba con una moto de calle en el Aspar Circuit de Valencia. Fermín tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y empezar un período de recuperación. Pasaron casi dos meses hasta que pudo volver a subirse a la moto. Lo hizo en el Autódromo Ayrton Senna de Goiânia.

El regreso a la competición no fue tarea fácil. La lesión lo limitó, y se le podía ver cojeando y padeciendo dolor cada vez que bajaba de la moto. Pero poco a poco, los resultados fueron llegando, hasta lograr una segunda plaza en la caótica cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de marzo. Pero todo se volvió a torcer cuatro citas después, en Assen, con una fuerte caída en la jornada del viernes que afectó a una de sus vértebras.

Desde entonces, el piloto murciano ha sido sustituido por Iker Lecuona en la carrera de Silverstone, y ha continuado con su recuperación durante el verano. Se desconoce cuándo será su reincorporación, y si estará presente en el circuito de MotorLand Aragón la próxima semana. Pero lo que es una realidad es que ya ha vuelto a subirse a la moto.

En la jornada del martes, Aldeguer compartió una publicación en redes sociales en la que se le puede ver entrenando a lomos de una Ducati Panigale V2, en el Circuito de Cartagena (Murcia). «Ya casi estoy de vuelta», dijo en dicha publicación. Volvió a compartir imágenes de entrenamientos en circuito este miércoles.

Se interpreta, entonces, que el murciano estaría intensificando su plan de entrenamiento para intentar estar de vuelta para el tercero de los cuatro grandes premios en suelo español. Y es que seguro que una de las motivaciones más grandes será volver al box con su equipo para terminar la temporada junto a ellos antes de poner rumbo, a falta de confirmación oficial, al Pertamina Enduro VR46 Racing Team.