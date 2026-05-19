Zarco narra su accidente en Montmeló: "Fue aterrador"

Johann Zarco ya está de vuelta en casa y le espera una larga recuperación tras su grave accidente en el Gran Premi de Catalunya. El piloto francés, que los próximos días consultará con especialistas para determinar los plazos y el alcance de sus lesiones en la pierna izquierda, ha contado al diario ‘L’Equipe’ la durísima experiencia que vivió en Montmeló.

Zarco, que partía quinto en el reinicio de carrera, tras la bandera roja por el accidente de Acosta y Álex Márquez, no llegó a la primera curva: "Me arrastra Marini y no consigo frenar para esquivarlo", cuenta. De repente, su pierna se enganchó en la Ducati de Pecco Bagnaia. "Entonces empiezo a dar vueltas de campana con su moto y mi pierna izquierda queda atrapada entre la rueda, el sillín y el escape", narra.

Cuando la moto ‘aterrizó’ por fin en la grava, el francés se quedó tendido, con su pie aún encajado en la Ducati. Bagnaia se puso las manos en la cabeza, alertó a los comisarios de que se dieran prisa y fue el primero en asistirle en pista, junto a Marini, viendo enseguida la gravedad de la situación.

Zarco recuerda dar “gritos de dolor”. Estaba consciente: "Noto que mi pierna empieza a arder y todos los que se acercan a mí no se atreven a tocarme por miedo a agravar mis lesiones. Entonces, tiro de mi pierna y acaban ayudándome. Me inmovilizan, me cortan el mono, me ponen un suero para que deje de sufrir... Yo nunca había vivido algo así, y fue realmente aterrador", cuenta.

Trasladado al Hospital General de Catalunya, más tranquilo aunque a base de calmantes, el piloto del LCR Honda grabó un mensaje para sus seguidores en redes sociales, contándoles sus lesiones: "Tengo una pequeña fractura del peroné, pero sobre todo me preocupa la rodilla”, dijo. Las pruebas confirmaron que tiene rotos los ligamentos cruzados anterior y posterior y el menisco medial de su rodilla izquierda.

Johann Zarco se culpa a sí mismo por tomado parte en la segunda salida, después de recibir el impacto de una pieza de la moto de Álex Márquez en la primera carrera. "Mi pie ya estaba morado por ese golpe. Pusimos hielo en el hematoma y el dolor se alivió un poco. Ahí es donde debería haber tomado la decisión de abandonar. Entre las imágenes del accidente de Álex y ese golpe en el pie, me desanimé. Ya no estaba concentrado cuando volvimos a la parrilla. Me arrepiento de haber hecho esa segunda salida", insiste.