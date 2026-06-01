Johann Zarco revela por qué aún no se ha operado tras su accidente en Barcelona

Johann Zarco ha actualizado su estado después del dramático accidente que protagonizó hace dos semanas en el Gran Premio de Catalunya. El piloto francés sufrió graves daños en su pierna izquierda, que quedó atrapada en la Ducati de Bagnaia mientras la moto giraba bruscamente en el aire.

Tras pasar por el Hospital General de Catalunya, en Sant Cugat, Zarco volvió a su país para ponerse en manos del prestigioso cirujano ortopédico que trató la rodilla de Mbappé, el doctor Sonnery Cottet , que todavía no le ha operado.

Zarco ha revelado el por qué de esta demora."Dos semanas desde el aterrador accidente en Montmeló. Estoy cuidando mi pierna y mejora bastante rápido. Pero necesito esperar para la cirugía porque me quemé profundamente bajo la rodilla y no puedo arriesgarme a tener infección durante la operación", comenta en sus redes sociales.

El pilot del LCR Honda presenta lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, el menisco medial y en el peroné. De momento se ha perdido el GP de Italia, donde le ha sustituído el veterano Cal Crutchlow y tampoco estará en Hungría esta semana. Además, HRC le ha tenido que buscar revelo también para las 8 Horas de Suzuka, que se disputan en julio.

"Gracias a todos los que me escriben y me desean la mejor recuperación. Soy afortunado de tener grandes personas a mi alrededor, y vamos a hacer las cosas de una manera inteligente. Por cierto, la crema batida ayuda mucho de vez en cuando", bromea Zarco para despedirse de sus seguidores.