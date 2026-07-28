Zarco revive su fatídico accidente en Barcelona: "Mi miedo era no volver a caminar"

Han pasado ya más de dos meses del fatídico Gran Premio de Catalunya de MotoGP, el más accidentado en lo que va de temporada. En la carrera larga del fin de seamana, Álex Márquez y Johann Zarco fueron protagonistas de dos escalofriantes accidentes que derivaron en banderas rojas. En el caso del catalán, se reincorporó a la competición dos citas después, mientras que el francés sigue aún con su recuperación. Pero olvidar lo sucedido no será tarea fácil.

Tras una segunda salida provocada por el accidente del menor de los Márquez, el francés se iba al suelo en la frenada de la curva 1. Arrastró consigo a Luca Marini y Pecco Bagnaia, con tan mala suerte que su pierna izquierda quedó enganchada en la rueda trasera de la Desmosedici GP26 del bicampeón. Un accidente que lo ha llevado a perderse, por el momento, seis carreras.

El diagnóstico fue una rotura de ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, además de una pequeña fractura en el peroné. Se esperaba que el '5' tuviese que someterse a una intervención, decisión que se aplazó debido a una quemadura con riesgo de infección. Finalmente, el LCR comunicó que no haría falta que el piloto de Cannes se sometiese a ninguna intervención, y apuntaban septiembre, tras el parón veraniego como momento del retorno. Aunque aún no hay nada confirmado... y ya se ha anunciado a Cal Crutchlow como sustituto en Silverstone.

En las últimas horas, Canal+ ha compartido una entrevista con el piloto más veterano de la parrilla, en la que se sincera sobre cómo vivió el momento del accidente y los instantes posteriores. "Me dirijo hacia Marini y, cuando impacto con él, pierdo completamente el control. Ni siquiera intento sujetarme a la moto, simplemente la suelto", explica en la entrevista.

En el momento, el dolor no fue lo más destacado."Creo que salgo disparado hacia Pecco y ahí mi pierna sale volando hacia la pista. Me duele, pero no hay tiempo para procesarlo. Solo es un accidente enorme", recordaba.

Pero se dio cuenta de la magnitud de lo sucedido al ver la reacción de los comisarios. "Intento levantarme un poco, pero es muy difícil. Los comisarios llegan enseguida y todo ocurre muy rápido. No querían tocarme porque veían mi pierna torcida. Pensaban que si me movían podían romperla aún más", explicaba.

El mayor miedo de Johann nada tenía que ver con las carreras, sino con el hecho de que el accidente no le permitiese volver a andar. "Me estaba quemando dentro del mono, seguía atrapado sobre el tubo de escape mientras estaba en la grava. Ni siquiera pensaba en la carrera. Solo pensaba: ‘Espero poder volver a caminar’. Ese era mi miedo", expresaba.

Marc Márquez, una inspiración

Mucho se especuló tras el accidente sobre si el dorsal '5' podría volver a competir, especialmente teniendo en cuenta que ya tiene 36 años. Incluso él llegó a dudarlo. Pero hubo una historia que le inspiró para resurgir: la de Marc Márquez y su brazo derecho. "Vi a Marc hacer una mueca, metiéndose agujas en el hombro y todo. Fue entonces cuando vi que es muy duro. No me siento tan valiente como él", valoraba.

Una moraleja que ha dejado en varios pilotos la historia de Marc, es no forzar un regreso. "Me digo a mí mismo que, si incluso Marc está luchando a veces, no intentes ser una especie de superhéroe. Prepárate bien y vuelve mejor de lo que jamás podrías imaginar. De hecho, es casi como dar un paso atrás para dar un salto más grande", expresaba.

Zarco apunta en la entrevista que, ser uno de los pocos pilotos con el futuro resuelto de forma ofical para 2027, le ha otorgado cierta calma. "Mi suerte de poder pensar así es tener ya un contrato para 2027. Me permite ser paciente", zanjaba.