Williams renovará a Carlos Sainz con sueldo de estrella

Williams abrió la semana del regreso de la Fórmula 1 con la primera noticia en clave de mercado al anunciar la renovación de Alex Albon este lunes. El siguiente en ser confirmado será Carlos Sainz. Y se espera que su acuerdo, con estatus y salario de estrella, se haga oficial en las próximas horas, en el marco del Gran Premio de los Países Bajos.

El equipo británico ha conseguido mantener a su alineación de pilotos actual, tal como quería su team principal James Vowles, a pesar de la decepcionante temporada que están protagonizando y que ha supuesto un jarro de agua fría para todos después de acabar quintos en constructores el pasado año.

Antes del parón veraniego, Sainz se mostró muy crítico con el rumbo de Williams y aseguró que iba a tomarse las vacaciones para reflexionar sobre su futuro. Surgieron entonces fuertes rumores que le vinculaban a otras escuderías, especialmente a Audi, que en su día pujó por él cuando se confirmó su salida de Ferrari para dejar paso a Hamilton. Pero a la hora de la verdad, parece que Sainz ha apostado por la continuidad.

Para convencerle Vowles le ha ofrecido un salario de campeón, que según publica el portal soymotor se situaría entorno a los 30 millones de euros por temporada. Para poner la cifra en perspectiva, hay que tener en cuenta que Carlos llegó a Williams con un contrato de doce millones y que este ascenso le permitiría percibir una cantidad similar a la que cobra su amigo Lando Norris, vigente campeón.

Además, Sainz se asegura una vía de escape al incluir en su contrato una cláusula de rendimiento del equipo similar a la que tiene firmada Max Verstappen con Red Bull y que daría libertad al madrileño para anticipar su salida de Williams en caso de que la escudería no cumpla con su plan de mejoras.