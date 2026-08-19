¿Nuevo compañero para Verstappen en Zandvoort?

Isack Hadjar sufre una lesión de muñeca que podría impedirle participar en el Gran Premio de los Países Bajos, el primero tras el parón por vaciones. Si se confirma el pronóstico, Red Bull deberá improvisar un cambio de alineación para este fin de semana en Zandvoort. Los cambios afectarán también a su segunda formación, Racing Bulls.

El periodista Eric Van Haren asegura en De Teleegraf que es "muy probable" que el piloto francés no pueda subirse al coche en el circuito neerlandés, que acoge la duodécima cita del calendario 2026 de Fórmula 1, aunque su baja todavía no es definitiva y Red Bull estudia alternativas,

Liam Lawson sería su sustituto en Red Bull y volvería a ser compañero de Max Verstappen un año después, mientras que Yuki Tsunoda, actual piloto reserva de la marca de bebidas energéticas, se subiría al Racing Bulls del neozelandés.

Lawson, que tomó el relevo de Checo Pérez en 2025, tan sólo disputó dos carreras en Red Bull antes de ser degradado de nuevo a Racing Bulls y ser reemplazado por Yuki Tusonda. Precisamente, Lawson debutó hace tres temporadas en la F1 en Zandvoort, tras la lesión, también en la muñeca del entonces titular Daniel Ricciardo.

Tsunoda, que pasó a ser reserva tras la elección de Hadjar como compañero de Verstappen en 2026, regresaría así la parrilla de Fórmula 1.