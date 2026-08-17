FÓRMULA 1
Horarios del GP de Países Bajos de F1: TV, canal y dónde ver la Fórmula 1 en Zandvoort
Consulta todos los horarios del GP de Países Bajos 2026 y cómo seguir por TV en directo las carreras de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo
La Fórmula 1 está de vuelta. Después de semanas de inactividad por el parón estival, Zandvoort abre sus puertas del 21 al 23 de agosto para acoger el GP de Países Bajos, duodécima prueba del Mundial de 2026 y primera cita de la segunda mitad de la temporada. Será, además, la última edición del Gran Premio de Países Bajos antes de su salida del calendario de Fórmula 1.
Kimi Antonelli aterriza en Países Bajos como líder destacado del Mundial después de terminar tercero en Hungría, donde la victoria fue para Lando Norris por delante de Max Verstappen. El italiano suma 219 puntos y aventaja en 50 a Lewis Hamilton, segundo con 169. George Russell ocupa la tercera posición con 160 puntos, 59 menos que su compañero de Mercedes.
Zandvoort, en este sentido, volverá a poner a prueba a los aspirantes al título. El trazado neerlandés combina curvas rápidas y zonas peraltadas en un circuito estrecho donde los errores se pagan especialmente caros. La dificultad para adelantar concede una importancia especial a la posición en pista y a una clasificación que este año llegará después de una jornada Sprint.
Fin de semana crucial para Aston Martin. Países Bajos representa el segundo paso del ambicioso plan de evolución del AMR26 después de las 16 novedades introducidas antes del parón en Hungría. Las mejoras permitieron a Fernando Alonso alcanzar la Q2 por primera vez esta temporada, aunque el resultado del domingo volvió a evidenciar el camino que todavía queda por recorrer:
La gran novedad llegará ahora desde Honda, que tiene previsto estrenar en Zandvoort una nueva especificación de su unidad de potencia. El motor ya rodó por primera vez con el AMR26 durante un 'filming day' celebrado en Hungaroring tras el último Gran Premio y su debut en competición está programado para Países Bajos. La evolución no garantiza un cambio inmediato en la clasificación, pero será una nueva oportunidad para comprobar si Aston Martin puede acercarse definitivamente a la pelea por los puntos y confirmar las mejores sensaciones mostradas con el nuevo paquete aerodinámico.
Horarios del Gran Premio de Países Bajos de F1 2026
Viernes 21 de agosto
- Libres 1: 12:30 horas
- Clasificación Sprint: 16:30 horas
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 12:00 horas
- Clasificación: 16:00 horas
Domingo 23 de agosto
- Carrera: 15:00 horas
Dónde ver el GP de Países Bajos de F1 2026 en directo, por TV y en Internet
En España, el Gran Premio de Países Bajos se podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.
En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.
Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de Hungría con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.
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