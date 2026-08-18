Oficial: Alex Albon renueva con Williams para 2027

El regreso al trabajo tras el parón veraniego trae consigo un nuevo capítulo en la 'silly season' de 2027: Alex Albon continuará en Williams en 2027. En un año especialmente complicado para la escudería de Grove, el piloto británico-tailandés renueva tras cinco temporadas en el box del equipo, extendiendo "su compromiso a largo plazo con el equipo".

Así lo ha anunciado la escudería británica este martes, a través de un comunicado. En él, Albon aseguró sentirse feliz de poder renovar, pese a las dificultades a las que se ha enfrentado la escuadra este curso, con importantes problemas de sobrepeso en su FW48 que han lastrado a sus dos pilotos a la hora de conseguir mejores resultados. "Desde que me uní a Atlassian Williams F1 Team en 2022, la transformación que ha llevado a cabo este equipo es difícil de expresar con palabras", decía en el escrito Alex.

"Un año difícil no cuenta toda la historia, y solo me da más motivación para seguir construyendo y empujando junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado, así que ahora mi plena concentración está en hacer lo que haga falta para que volvamos a subir en la parrilla", sentenciaba.

Se trata de un rostro importante en la escuedería, puesto que Albon cumplió en la anterior cita en Hungría100 carreras con Williams, siendo el piloto que más carreras ha completado con ellos, superando a Nigel Mansell.

También James Vowles, jefe de equipo, se mostró feliz por esta renovación. "Alex ha sido un líder de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a conseguir", dijo el 'jefazo'. "Es uno de los mejores pilotos de la parrilla y sabe mejor que nadie las enormes mejoras que hemos hecho en los últimos años; renovarle demuestra la confianza que ambos tenemos en la dirección que estamos tomando", terminaba diciendo.

... ¿Y Sainz?

Solucionado el futuro de Albon, queda en incógnita el de su compañero de equipo, Carlos Sainz. El madirleño, quien a finales del pasado curso consiguió dos podios en su primer curso con la escudería, esperaba toparse con un proyecto más competitivo en esta nueva era de la Fórmula 1. Pero lejos de la realidad, el rendimiento de Williams ha sido más que cuestionable, sufriendo para entrar en la parte medio-baja de la tabla.

En más de una ocasión, Sainz ha mostrado su confianza en el proyecto. Por eso no está pensando demasiado en el futuro. "No estoy pensando en ello porque tengo muchísimo trabajo que hacer aquí en Williams. Tenemos muchísimas sesiones de simulador y reuniones. Incluso le he pedido a mi equipo que me deje un poco tranquilo hasta el parón de verano para intentar ayudar a Williams y mejorar la situación tanto como sea posible", dijo Sainz en Austria.

La fecha clave será el retorno al trabajo tras el parón veraniego. "En verano será el momento de pensar en ello y analizar las opciones. El equipo ya sabe cuáles son mis intenciones y mis prioridades, que son seguir aquí y continuar a largo plazo. Creo en la visión del proyecto, aunque ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante", aseguraba el español. Habrá que esperar para saber si continúa en el proyecto o se deja seducir por otras fábricas.