Max Verstappen rinde homenaje a su país en el gran premio de casa

Regresa el Mundial de Fórmula 1 después del parón estival y lo hace con el Gran Premio de los Países Bajos, una cita donde Max Verstappen es el gran protagonista con un público volcado en su campeón. Año tras año las gradas se tiñen de naranja para recibir a su piloto, que en esta edición ha querido devolver el cariño con un especial homenaje.

Max lucirá para este gran premio un casco con un diseño especial inspirado en la tradicional cerámica de Delft, uno de los iconos del país. El casco que lucirá el piloto presenta un fondo blanco con diferentes dibujos en el reconocible tono azul de esa cerámica típica nacida hace varios siglos en Delft, una localidad a medio camino entre Róterdam y La Haya, a poco más de 50 kilómetros de Zandvort, en la zona este de Países Bajos.

Casco Max Verstappen / @F1

Red Bull ha dado a conocer el diseño especial a través de una publicación en sus redes sociales, con un vídeo en el que se puede seguir el proceso de las piezas de alfarería, desde los inicios en el torno hasta el resultado final, salpicado con imágenes de los diferentes detalles del casco, que acaba convirtiéndose en la propia pieza de céramica, de forma simbólica.

Max Verstappen llega a la cita como sexto clasificado del campeonato con 109 puntos, muy alejado del líder, Kimi Antonelli, que atesora 219. Por el momento, se le resisten las victorias este curso, aunque ya ha subido varias veces al podio. Fue tercero en Canadá, segundo en Austria, Tercero en Bélgica y segundo en Hungría.

El curso pasado subió al podio en la segunda posición, por detrás de un Oscar Piastri que lideraba el campeonato, y con Isack Hadjar, su actual compañero, entonces en Racing Bulls, en el tercer escalón.