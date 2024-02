La viral reacción de Lobato al fichaje de Hamilton: "Esto es más que..."

El mundo de la Fórmula 1 ha despertado este primer día de febrero con una noticia bomba que puede conllevar una auténtica revolución en la plantilla. Lewis Hamilton estaría muy cerca de firmar por Ferrari para el año 2025, dejando a Carlos Sainz fuera del equipo de Maranello.

Muchos ilustres se han pronunciado al respecto, en el que se asegura que puede ser el fichaje más sonado de la historia de la competición. Uno de los que ha salido al paso ha sido Antonio Lobato, una de las voces con más reputación.

"No suelo comentar rumores, pero este es algo más que un rumor. Según he podido saber las posibilidades de que Lewis Hamilton se vista de rojo Ferrari en 2025 son muy altas, de hecho no descarto que esté firmado ya. Lewis tiene contrato hasta final de 2025, pero con una opción de salida en 2024" escribió en su cuenta de X.

Lobato también ha querido mencionar la situación que debería afrontar a partir de entonces Carlos Sainz, quien debería buscar suerte fuera de Ferrari.

"La maniobra ha cogido a Mercedes a contra pie, mientras que Carlos Sainz se lo esperaba. Este año va a ser difícil para Carlos en Ferrari, pero sus opciones para 2025 son varias: Un año de espera en Sauber hasta que se transforme en Audi en 2026 o incluso una posible negociación con Mercedes para ocupar el lugar de Hamilton" añadió.

Para terminar, también quiso añadir un último comentario en relación al mandamás de Mercedes, Toto Wolff. "El cabreo de Toto debe de ser sideral" cerraba Lobato, que está muy cerca de firmar por DAZN para seguir siendo así la voz de la F1 en España.