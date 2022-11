Campos Racing completa su alineación para la F2 en 2023

Kush Maini, uno de los emergentes talentos del automovilismo indio, formará dupla con Ralph Boschung la próxima temporada Boschung y Maini estarán presentes en los test colectivos de FIA Formula 2 celebrados en Abu Dabi del 23 al 25 de noviembre

Campos Racing ha confirmado que Kush Maini se incorporará a su plantel de pilotos para disputar la temporada 2023 de FIA Formula 2 al volante de uno de sus Dallara F2 2018. Kush será por tanto el nuevo compañero de Ralph Boschung conformando ambos una dupla que aúna experiencia, juventud y talento.

Maini nació en Bangalore (India) el 22 de septiembre de 2000 y debutó en monoplazas en 2016 participando en el Campeonato de Italia de F4. Maini demostró enseguida sus capacidades al subir ya al podio en ese estreno en competición. El piloto indio se proclamó también subcampeón en 2020 de campeonato BRDC British Formula 3 consiguiendo tres victorias y doce podios. Ya este año ha disputado la temporada de FIA Formula 3 habiendo visitado incluso el podio y consiguiendo un buen número de prometedores resultados.

Kush será el segundo de los Maini en participar en FIA Formula 2 con Campos Racing pues su hermano mayor Arjun también pilotó uno de los monoplazas de la escudería de Alzira en algunas carreras durante la temporada de 2019.

Tanto Boschung como Maini estarán presentes en los test colectivos de FIA Formula 2 celebrados en Abu Dabi del 23 al 25 de noviembre. Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing): “Quiero dar la bienvenida a Kush (Maini) en nombre de todo el equipo Campos Racing. Es un piloto de gran profesionalidad, compromiso y capacidad de trabajado del cual esperamos que haga una gran temporada como rookie. Este año ha tenido algunas muy buenas actuaciones en FIA Formula 3 y esperamos que la próxima temporada sean aún mejor en un certamen tan competitivo como FIA Formula 2.”

Kush Maini (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 2): “Estoy muy feliz de poder incorporarse a Campos Racing. Ya he pasado algo de tiempo con el equipo en su sede y realmente he disfrutado su atmósfera y profesionalidad. Estoy deseando comenzar los tres días de test oficiales en Abu Dabi y así poder dar inicio a esta nueva singladura profesional. Asimismo, me gustaría agradecer el apoyo de Mumbai Falcons, Omega Seiki Mobility y JK Racing.”