El Dakar, un "chute de energía" para Nani Roma

Nani Roma regresa al desierto con Ford y un ambicioso proyecto de futuro tras un año de ausencia en la competición por un cáncer En enero tomará la salida de su 27º Dakar cuando se cumplen 20 años de su primer triunfo en motos y diez del que logró en las cuatro ruedas

En apenas dos años, Nani Roma ha dado experimentado todas las emociones a las que se enfrenta el ser humano. Desde un diagnóstico de cáncer que le descolocó por completo, hasta una llamada providencial que le devolvió la ilusión para poder regresar al Dakar, pasando por un largo proceso de recuperación del que ha salido reforzado, moral y físicamente. Ahora, a un mes de tomar la salida en Arabia, el único piloto español que ha ganado el rally en coches y motos, ha protagonizado una motivadora presentación de su nuevo proyecto con Ford.

Nani vuelve al Dakar tras un año de ausencia en la que será su 27º edición después de que la enfermedad le obligara a parar. “Ha sido una etapa difícil , que también me ha permitido ver lo afortunado que soy por tener a mi familia, mis amigos y tanta gente apoyándome… por supuesto , también los médicos y enfermeras de la Sanidad Pública, de la Vall d’Hebrón… como en tiempos de pandemia pienso que cada día tendría que salir a aplaudir al balcón a las ocho de la tarde ”, resume, agradecido de tener una nueva oportunidad en la vida.

“Llegué a pensar que no podría competir nunca más, me preocupaba eso mientras los . doctores se centraban en salvarme, creo que fui un poco incosciente, pero la batalla contra el cáncer la afronté como hago con una carrera y me ayudó”, reconoce. Superó una operación y varios ciclos de quimioterapia y cuando por fin consiguió volver a estar en forma, Malcom Wilson, el máximo responsable de Ford MSport, le pidió que se uniese a ellos en un ambicioso proyecto que tiene como meta “ganar el Dakar, aunque no este año, con un coche de transición, sino a partir del desarrollo que hagamos con el nuevo Ranger de 2025”, explica Nani. “Costó desvincularme del anterior proyecto (con BRX) , no me lo pusieron fácil, pero la idea de trabajar para una marca con tantos recursos y un equipo con tantas ganas fue un chute de energía”, dice, orgulloso.

Realista, Nani advierte que el podio que lograron semanas atrás en el Rally de Marruecos demuestra que están en el buen camino, pero no responde a las expectativas para este año en el Dakar: “Podemos hacer las cosas bien. Pinta que será un rally duro y a nosotros eso nos gusta, pero honestamente creo que nos falta un poco para el podio, aunque las cosas han ido mejor de lo que pensábamos. La Baja Aragón y Marruecos fueron un test para el coche y también para mí. Puse mi cuerpo al límite, con mucho calor y muchos kilómetros y me quedé muy tranquilo viendo que respondí perfectamente”.

Álex Haro, que afronta su sexto Dakar como copiloto de Nani, también está entusiasmado con los planes de Ford: “Sobre todo me alegro por Nani, por tenerle de vuelta en el Dakar, pero además creo que el proyecto es muy bueno. Nos hemos metido dos personajes dentro de una oficina muy pequeña con los mismos objetivos. De momento, acabar etapas y aprender para el coche del año que viene. Pero es obvio que en el futuro queremos ganar”, advierte. Nani ya sabe lo que es llevarse a casa el Touareg. En enero se cumplen 20 años de su victoria en motos (2004) y diez en coches (2014).