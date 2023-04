¡Descubren a Alessandro Lequio acompañando a Ana Obregón a la notaría!

Al parecer, el ex de Obregón sabe más cosas de las que ha querido reconocer A pesar de su insistencia de que la prensa la dejara en paz, se está metiendo de lleno en la controversia

La maternidad subrogada de Ana Obregón continúa siendo uno de los temas más candentes de la actualidad española. Entre todas las personalidades que la apoyan o están contra ella destaca su exmarido, Alessandro Lequio, quien parece saber más sobre la situación de lo que dice.

Ahora, los paparazzi han podido captar a Alessandro Lequio junto a Obregón, acudiendo a una notaría. Esto es contradictorio, ya que el colaborador habría negado que existiera un testamento con los últimos deseos de su hijo. Pues bien, Lequio se ha retractado de sus palabras y confirmaba que sí existe un documento escrito sobre el legado de Aless. Todo esto parece indicar que sus primeras afirmaciones eran falsas y que sabía mucho más de lo que había contado a los medios.

"Solo un matiz, creo que se equivoca porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado… es un matiz importante", afirmaba Alessandro Lequio en el programa de Ana Rosa. Al oír estas palabras, María Patiño contaba todo lo que sabía en Sálvame: "La semana pasada dije que había un testamento escrito. Alessandro Lequio matiza, nunca niega, sobre lo que es un testamento ológrafo. ¿Pero con qué intención? Porque la ambigüedad ha dado pie a que pareciera que tú negaras, pero solo matizabas".

"Cuando yo afirmo que existe, es porque es verdad. Y tú matizas con intención. Estás en tu derecho de guardar silencio y de no estar conforme con la forma en la que Ana ha gestionado esto, pero cuando has hablado ha sido para destacar los problemas que Ana puede tener de cara a la justicia y para matizar con ambigüedad", lo acusaba Patiño, y continuaba diciendo: "Yo voy de frente, tú conoces todo el proceso y decidiste matizar. Hoy no te ha quedado otra que confirmar".