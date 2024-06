El futuro de Araujo, pendiente de una reunión

Ronald Araujo está centrado ya en la Copa América que se disputará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Acabada la temporada en el Barça, el central se encuentra con el resto de los internacionales charrúa y ha asegurado en los medios locales que está "recuperado al cien por cien" de las molestias que le impidieron participar con regularidad en el tramo final de la Liga como blaugrana.

Mientras el futbolista sigue concentrado en competir por un título en el que el seleccionador, Marcelo Bielsa, tiene depositadas muchas esperanzas: "Tenía una molestia en los últimos meses, pero me recuperé bien para llegar muy bien a la selección", comentó al programa Punto Penal de 'Canal 10'.

Araujo también habló sobre su situación en el Barça, que no está del todo clara porque su nombre ha sonado muchas semanas como posible traspaso. El club necesita ingresar y el central es uno de los jugadores con mayor cartel en el panorama futbolístico europeo. Ronald prefiere aislarse y dejar el tema en manos de sus agentes: "Estoy muy bien, estoy tranquilo. Tengo contrato hasta 2026. Ahora, mis representantes se reunirán con el club. Estoy pensando en la selección".

El charrúa, de esta manera, prefiere estar solo pendiente de la Copa América mientras el Barça y quienes gestionan su carrera buscan una solución para su futuro. Araujo tiene ofertas importantes, pero su voluntad es seguir y, en ese sentido, Hansi Flick también cuenta con él. De hecho, Deco, director deportivo, va en la misma línea. Y es que el futbolista tiene claro lo que significa jugar en el Barça, pero acepta el reto: "Juego en un club en el que, si no ganás, es una temporada mala. Al no ganar títulos, se considera una temporada que no fue buena".

Las zapatillas diseñadas por Araujo para la Copa América / NIKE

Diseñador en los ratos libres

El futbolista del Barça ha sorprendido con unas zapatillas nuevas de Nike que ha diseñado en persona. Araujo ha trabajado de forma conjunta con Titocustoms para estrenar unas bambas pensadas especialmente para la Copa América 2024. El charrúa ha disfrutado mucho del proceso y también del hecho de usarlas para la ocasión.