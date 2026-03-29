Schjelderup, ¿un extremo para el Barça?

Destacar en clubes como el Barça no es tan fácil como en otros lugares. La historia del club, la necesidad de títulos y la exigencia de lograrlos jugando un fútbol ofensivo y atractivo crean un ecosistema de presión que a veces supera a futbolistas con una calidad por encima de la media. Por ello, Deco no solo debe pensar en cómo puede encajar un futbolista en la entidad y en el sistema de Flick; también debe valorar si tendrá la mentalidad y la constancia necesarias para rendir al mejor nivel posible de forma sostenida y esquivar la inevitable presión que supone vestir la camiseta culé.

En este examen se debe encontrar un Andreas Schjelderup que, según varias informaciones, podría esta en la agenda culé. El extremo noruego de solo 21 años, quien marcó en su último compromiso contra los Países Bajos, ha sido una de las pocas buenas noticias de un Benfica al que ya no le queda mucho por pelear este curso. Sin embargo, ¿está listo para un reto como el Barça? Tratamos de analizarlo.

Luces y sombras en Portugal

Cuando José Mourinho aterrizó en Lisboa, una de sus primeras decisiones internas tuvo nombre propio: Andreas Schjelderup. El técnico portugués no estaba convencido. Públicamente deslizó que el noruego no terminaba de encajar en su idea de juego: un futbolista con talento con balón, sí, pero lejos de lo que él exigía sin él. No trabajaba como quería, no interpretaba bien los tiempos y, a sus ojos, tenía limitaciones claras en ese apartado.

El contexto tampoco ayudaba. Schjelderup atravesaba un momento delicado fuera del campo tras verse envuelto en una polémica en Dinamarca por un vídeo de carácter sexual que involucraba a menores. En noviembre de 2025 fue condenado a una pena de 14 días de prisión condicional (en suspenso).

Gol de Andreas Schjelderup contra el Real Madrid / MIGUEL A. LOPES / EFE

Fue juzgado también mediáticamente por ello y el propio Mourinho llegó a calificarlo como “ingenuo”. El incidente currió alrededor de 2023, cuando Schjelderup jugaba para el Nordsjælland y admitió haber compartido el vídeo en Snapchat, calificándolo de un “error estúpido” y asegurando que no comprendía lo que estaba sucediendo realmente.

Salida frustrada en enero

Con ese panorama y la mala situación deportiva del Benfica, que ya no tiene prácticamente alicientes por los que competir, su salida en el mercado de invierno estuvo muy cerca. El futbolista buscaba minutos pensando en el Mundial con Noruega y varios clubes llamaron a su puerta.

El RCD Mallorca lo tenía prácticamente cerrado, necesitado de un extremo que aportara desborde a una plantilla corta en ese perfil más allá de Jan Virgili. También hubo contactos desde Italia (Parma y Como) e incluso desde Bélgica con el Brujas. Sin embargo, la operación se frenó por una decisión clave: Mourinho, quien al principio no contaba con él, fue el único que no dio luz verde a su marcha.

Schjelderup empata el encuentro contra el Real Madrid / Armando Franca / EFE

Y ahí comenzó el cambio. En enero, el técnico cambió el enfoque. Le pidió que se quedara y empezó a trabajar con él de manera individual, tratando de hacerle entender exactamente qué necesitaba de él sobre el campo. Las lesiones en la plantilla le abrieron una puerta para demostrar su talento, primero por falta de competencia y después por rendimiento. Schjelderup empezó a sumar minutos, confianza y, poco a poco, impacto, alcanzando los 7 goles y 4 asistencias entre todas las competiciones.

Opciones de estar en el Mundial 2026

Para Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, parece claro que debe entrar en la convocatoria para el Mundial. Otra cosa es que sea titular en un ataque en el que hay un intocable: Erling Haaland. No obstante, Andreas está dispuesto a demostrar que merece ser titular en la banda izquierda con actuaciones como la que cuajó ante Países Bajos en el Johan Cruyff Arena, marcando el 0-1 con una gran acción individual.

Andreas Schjelderup anotó un bello gol con Noruega en el Johan Cruyff / EFE

En ese contexto han surgido rumores sobre un posible interés del Barcelona. El propio jugador, en declaraciones a la cadena noruega 'TV 2'. no esquivó el tema: “No había oído hablar del interés del Barça, pero sería genial si fuera cierto”. En Lisboa, sin embargo, no tienen constancia de ningún interés formal, aunque en O Jogo aseguraron que sí era cierto.

Lógicamente, un supuesto interés que solo podría escalar si el Barça no se hace finalmente con Marcus Rashford, aunque él y el noruego son de perfiles distintos. Ah, y el inglés ya ha demostrado en el propio Barça que puede ser muy útil.

Rashford, durante un partido del FC Barcelona / EFE

El actual jugador del Benfica tiene solo 21 años. Comete errores, tiene cosas por pulir, pero su talento es diferencial: marca goles, reparte asistencias y presume de una habilidad constante para generar superioridades desde el uno contra uno. Su papel ante el Real Madrid, en el mayor escaparate posible, la Champions League, fue una muestra de ello, aunque el final no fue tan feliz como hubieran querido en Lisboa.

Un extremo izquierdo diestro

Como Rashford, más explosivo y potente que él, parte desde la izquierda, buscando el disparo con la derecha, aunque también tiene recursos suficientes para ganar línea de fondo y utilizar su pierna zurda. Es rápido, ha mejorado físicamente y ofrece un perfil muy interesante para el fútbol moderno.

Así, el futuro de Schjelderup se presenta abierto pero complejo. El Benfica ha recuperado un activo que parecía perdido hace apenas unos meses gracias al empeño de Mourinho, y ahora deberá decidir si apostar definitivamente por él o aprovechar su creciente valor de mercado para desprenderse de él. Con el Mundial de 2026 en el horizonte y Noruega como posible escaparate, tanto el club como el jugador saben que están ante un momento clave.