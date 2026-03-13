Las claves de Vuskovic, el central del futuro que sigue el Barça: "Encaja en el sistema de Flick. Tiene una mentalidad increíble a los 19 años"

Van den Ven, Senesi, Bastoni, Aké... El Barça está centrado en seguir dando pasos hacia el título de Liga y en superar eliminatorias de Champions League, pero no quiere dejar la planificación de la próxima temporada para última hora. Está claro que el equipo culé estudia la posible llegada de un central en verano.

Hasta hace poco, el nombre de Nico Schlotterbeck también estaba en la agenda culé. Encajaba en lo que busca el cuadro catalán: un perfil zurdo y capaz de ofrecer rendimiento inmediato. Sin embargo, todo indica que el internacional alemán, que no quiere renovar con el Borussia Dortmund más allá de 2027, acabará en el Real Madrid.

En los últimos días, ha cobrado fuerza un nombre, el de Luka Vuskovic, que no es zurdo, pero sí uno de los centrales con más potencial de Europa. La grave situación de un Tottenham que coquetea seriamente con el descenso puede allanar un camino que, sin este condicionante, parecía inexplorable. Y la figura de Pini Zahavi.

Un Tottenham horrible y el factor Zahavi

El club inglés cuenta con Vuskovic, de apenas 19 años, de cara a la próxima temporada. Su cesión en Hamburgo está siendo más que fructífera, después de que los Spurs lo firmaran del Hadjuk Split croata a cambio de 11 millones de euros, pero caer a Championship complicaría su continuidad en Londres. Además, no es ningún secreto que Joan Laporta tiene muy buena relación con Pini Zahavi, quien representa al joven defensa, y a figuras como Robert Lewandowski o Hansi Flick.

Vuskovic, el central que interesa al Barça / X

Pese a estos factores favorables, su posible fichaje no sería fácil y se habla de una operación de como mínimo 40 millones de euros. La gran pregunta es: ¿los vale? Lo intentamos analizar en SPORT.

La generación 2007

De la generación del 2007, Vuskovic es considerado por muchos ojeadores uno de los grandes centrales del futuro por su experiencia a esta corta edad, su autoridad física y su capacidad para tomar decisiones defensivas, como el manejo de los tiempos para meter la pierna o el simple hecho de valorar cuándo vale la pena saltar a por el atacante o aguantarle para esperar a ayudas defensivas.

Otro de los ingredientes que lo convierten en un jugador a tener en cuenta es su manejo de la pierna mala, la zurda. Pese a ser diestro, se adapta bien al perfil izquierdo, dando flexibilidad táctica al equipo que lo tenga en su plantilla.

Vuskovic es un gigante de 1,93 metros. Un tipo corpulento, expeditivo y potente, que va bien en el juego aéreo, pero que también es explosivo, defendiendo con solvencia a campo abierto. Su coordinación le permite anticiparse con suficiencia y seguridad, aspecto en el que, a veces, sufren centrales de su condición física. Quizás, lo más importante, que a veces pasa desapercibido, es que su superioridad física no le genera una falsa confianza en los duelos, que suele traducirse en errores graves.

Aunque no es un especialista sacando el balón, el esférico no le quema. También entiende el juego y sabe leer distintos escenarios. Y es un arma a balón parado: en 22 partidos de Bundesliga suma 5 tantos. Pero tiene margen de mejora, claro. Especialmente cuando juega por el costado izquierdo, la parte específica que busca reforzar el Barça.

En su lado no natural suele retener el balón demasiado, necesitando excesivos toques para jugar con precisión. Y en el proceso de crecimiento se encuentra el error, evidentemente. Con solo 19 años, debe equivocarse para seguir creciendo. El potencial está ahí. Apunta a central de élite, pero nada asegura que alcance el nivel que se le intuye.

¿Y qué piensan en Alemania?

SPORT ha contactado con periodistas que cubren la actualidad del Hamburgo en Alemania y todos coinciden en varios puntos: "No es especialmente rápido, pero es muy fuerte y tiene una mentalidad increíble para tener 19 años", nos confirman.

Sobre su potencial, coinciden en que "apunta a tener una gran carrera, todos están seguros de ello". Y lo verían un gran fichaje para el Barça: "Es posible que encaje muy bien en el Barça, pero el Tottenham no pondrá fácil su salida. Habría que verlo, pero puede encajar bien en el estilo de Flick", expresaron. No es fácil ser central en el sistema del alemán.