Schjelderup gana enteros

José Mourinho está modelando en su Benfica a un futbolista a tener muy en cuenta. Aparcados sus problemas con la justicia por difundir un vídeo de contenido sexual, Andreas Schjelderup se está destapando como un extremo izquierdo de mucho recorrido, con presente y un futuro que se antoja importante de continuar con la evolución experimentada en los últimos meses.

En una Noruega mundialista, que arrasó en la fase de grupos y condenó a Italia a la repesca tras asaltar San Siro, Ståle Solbakken tiene sobrepoblación de futbolistas en ataque, con alguno de los artilleros más reconocidos del panorama futbolístico. Una plaza en delantera es indiscutible para Erling Braut Haaland, pero en el 4-3-3 del seleccionador nórdico hay competencia para ocupar las alas. Schjelderup, sin embargo, está haciendo números para agenciarse el perfil izquierdo, con Oscar Bobb ocupando una posición en el interior. El irregular momento de Antonio Nusa, quien debería ser competencia, le ha relegado a un papel secundario en la 'landslaget'.

Golazo a Países Bajos

Y Schjelderup aprovechó la oportunidad brindada por el técnico. El benfiquista fue el autor del 0-1 en el Johan Cruyff frente a Países Bajos tras una brillante acción individual. Perfilado en la izquierda, el exterior sacó los colores a Dumfries y definió con un derechazo imparable para Verbruggen. La 'Oranje', no obstante, acabó remontando el partido gracias a los goles de los 'ingleses' Van Dijk y Reijnders. Noruega dejó una grata imagen en Amsterdam, dominado a los neerlandeses sin Haaland y evidenciando que puede ser una de las selecciones 'outsiders' en el Mundial.

Deco mueve ficha

Deco, muy pendiente del mercado luso, se está moviendo con sigilo con el internacional noruego. El director deportivo del Barça tiene al escandinavo en su agenda, en una operación supeditada a la continuidad de Marcus Rashford en la disciplina azulgrana. La lesión de Raphinha, fuera de combate las próximas cinco semanas, pondrá en el foco al inglés, que intentará reivindicarse para convencer a la dirección deportiva azulgrana para ejecutar su elevada cláusula de compra.

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Schjelderup es una opción más asequible que Rashford y también un perfil diferente al jugador mancuniano, pese a compartir posición sobre el campo. Mientras el ex del United es la verticalidad personificada, el nórdico es un extremo encarador, con facilidad en la asociación y trabajo en la cobertura. Ambos, eso sí, tienen en el golpeo de balón uno de sus puntos fuertes. "No había oído hablar del interés del Barça, pero sería genial si fuera cierto", dijo el noruego en una entrevista reciente en la cadena de su país 'TV2', alimentando todavía más los rumores de su traspaso.