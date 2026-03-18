Descifrando a Van de Ven, la 'bala' que puede completar la defensa del Barça: "Encaja en el sistema de Flick por su velocidad e intensidad"

La planificación deportiva de la próxima temporada en el Barça pasa, principalmente, por dos factores clave: traer a un nueve de garantías y a un defensa central de futuro, pero que pueda ofrecer rendimiento casi desde el primer día. En eso trabaja el cuadro culé, centrado al cien por cien en terminar bien la presente campaña y en exprimir el mercado para reforzar la plantilla al mejor precio.

Centrados en la parcela defensiva, un poco ‘coja’ desde que se marchó Iñigo Martínez a Arabia Saudí, uno de los líderes de la zaga la pasada temporada, en los últimos meses han surgido varios nombres que, sobre el papel, interesan a la entidad catalana. Uno de ellos, Micky van de Ven, podría no ser tan intocable como se podía pensar a principio de temporada.

Micky van de Ven, del Tottenham, celebra su gol ante el Copenhage / NEIL HALL / EFE

Pese a que el Tottenham logró un empate 'in extremis' en Anfield que evitó caer definitivamente a la zona de descenso de la Premier League, el cuadro londinense atraviesa una crisis deportiva más que palpable y que puede empujar fuera del club a muchas estrellas a final de temporada. Una de ellas, el central neerlandés. ¿Le vendría bien al Barça? Lo desgranamos en SPORT.

Una 'bala' de 1,93 metros de altura

Micky van de Ven es un central agradable de ver. 1,93 metros de altura, rápido, potente... Una ‘bala’ que la temporada pasada batió el récord de velocidad en la Premier League, con una velocidad punta de 37,38 kilómetros por hora. En esa cualidad se basa gran parte de su fútbol. Y no es para menos.

Micky Van de Ven, sobre su gol: "Vi un espacio abierto y pensé que tenía que anotar" / Perform

Fichado del Wolfsburgo en el verano de 2023, el Tottenham cayó en la tentación y pagó 40 millones de euros por él al ver su innata capacidad para defender a campo abierto. Una cualidad que completaba con una facilidad interesante para romper líneas de presión, ya sea a través del pase o en conducción, con su buen juego aéreo y su innegable potencia y zancada.

Mejor con Postecoglou

A sus 24 años, ya suma dos temporadas y media en una liga de primer nivel como la Premier League, y aunque esta temporada está rindiendo por debajo de sus posibilidades, algo nada extraño viendo el horrible nivel global del Tottenham, la campaña pasada fue la sensación del torneo. Con el sistema de Ange Postecoglou, con una línea defensiva muy elevada, brillaba con luz propia.

Es muy divertido jugar al fútbol en el Tottenham. Hay jugadores a los que no les gusta jugar con balón. Tienen mucho miedo a perderlo Micky Van de Ven — Jugador del Tottenham

“Es muy divertido jugar al fútbol en el Tottenham. Hay jugadores a los que no les gusta jugar con balón. Tienen mucho miedo a perderlo. Pero el míster nos insiste: ‘Si perdéis el balón, volved a intentarlo una y otra vez’. Si la perdemos, él asume la responsabilidad”, declaraba el propio jugador, sobre Postecoglou.

SPORT se ha puesto en contacto con periodistas que cubren diariamente la actualidad del Tottenham para conocer su nivel real, y respaldan esta lectura: “Su mayor virtud es la velocidad. Era especialmente importante con Ange Postecoglou, porque el Tottenham jugaba con una línea defensiva muy alta, aunque también les ha salvado en varias ocasiones esta temporada”, comenta Kat Lucas, de 'The i Paper'.

Micky van de Ven, en una imagen de archivo / ADAM VAUGHAN / EFE

“Por eso encajaría en el equipo de Hansi Flick, por su intensidad y capacidad de defender a campo abierto, aunque esta temporada esté sufriendo por culpa del horrible momento que vive el equipo”, añade sobre un futbolista que tiene una historia detrás especial.

Un defensa con alma de delantero e hijo de un agente secreto

Con 16 años, Van de Ven actuaba de delantero y a los 18 estuvo muy cerca de dejar el fútbol. “¿Para qué sigo haciendo esto?, pensaba. Quería tomarme un año sabático con la esperanza de poder dar un salto al fútbol profesional después, pero mi padre me convenció para seguir adelante”, reconoció en una entrevista a 'NU'. Otra curiosidad es que su padre fue agente secreto en Holanda durante varios años, persiguiendo a los criminales más buscados del país.

Finalmente, ahora representado por el Team Raiola, Van de Ven logró ser profesional... pero de defensa central. Del Volendam saltó al Wolfsburgo y de Alemania dio el paso definitivo al Tottenham, en una de las mejores ligas del planeta. ¿Vestirá de balugrana en algún momento d esu carrera?