Schjelderup se pronuncia sobre el interés del Barça

Andreas Schjelderup es una de las grandes sorpresas del fútbol europeo. El joven extremo noruego sorprendió a todos en la eliminatoria de play-offs ante el Real Madrid y sobre todo en el partido de la fase Liga, donde fue un dolor de cabeza constante para los blancos. En Barcelona el jugador hacía tiempo que estaba muy bien valorado, pero la temporada pasada terminaron de comprobar su calidad.

FC Barcelona y Benfica se vieron las caras tres veces el curso pasado en Champions. Una en fase de liga y otras dos en los octavos de final. El noruego hizo dos grandes partidos en Lisboa y el Barça se fijó mucho en él. Un joven extremo habilidoso y con mucho potencial.

En SPORT ya hemos ido explicando las novedades del caso que se explican en Portugal. 'O Jogo' informó que el interés del Barça es real y que la dirección deportiva azulgrana lo tiene en su lista de futuribles en el caso de que no se pueda retener a Marcus Rashford.

Andreas Schjelderup, en el Benfica / MANUEL DE ALMEIDA

El extremo dio una entrevista a TV2, una televisión noruega, y se le preguntó por ese posible interés del equipo de Hansi Flick. Schjelderup se mostró sorprendido de las noticias sobre el Barça, pero su respuesta demuestra su predisposición para viajar a Barcelona: "No había oído hablar de eso, pero sería genial si fuera cierto".

El noruego de solo 21 años está explotando esta temporada en Portugal. El Benfica lo fichó hace tres temporadas del Nordsjælland por nueve millones de euros, aunque la primera campaña se la pasó cedido en su exequipo. Este curso se ha vuelto muy importante para José Mourinho y ha conseguido marcar siete tantos en todas las competiciones. Su valor de mercado son 20 millones de euros, según Transfermarkt, pero el Barça sabe que su precio real sería mucho más elevado.

Su participación en el Mundial en el aire por su situación judicial

En el pasado mes de noviembre, el delantero fue condenado a 14 días de prisión condicional por el Tribunal Municipal de Copenhague tras ser declarado culpable de compartir material sexualmente explícito de dos menores de 18 años.

"Lamentablemente, cometí un error hace más de dos años. He asumido mi castigo y la plena responsabilidad por ello. Recibí un vídeo y lo reenvié antes de comprender realmente la gravedad del asunto", afirmó en la entrevista con la televisión noruega.

Gol de Andreas Schjelderup contra el Real Madrid / MIGUEL A. LOPES

Según el veredicto, Schjelderup compartió un video de 27 segundos con contenido sexual de menores. Se trata de un video antiguo, protagonizado por personas con las que Schjelderup no tiene ninguna relación. Y en el juicio se sentenció que "se produjo por un momento de imprudencia y con cierto grado de humor, sin motivación sexual".

Ahora su presencia en el Mundial está en duda, ya que la ley estadounidense considera este tipo de delitos dentro de los llamados "crímenes de indecencia moral", algo que suele terminar en la denegación automática del visado. El futbolista ya ha empezado los trámites para pedir una autorización especial para entrar en el país donde se jugará la Copa del Mundo, pero como él mismo dice, aún no sabe cómo terminará: "No sé nada más. Espero que se resuelva, pero no puedo hacer nada al respecto”.