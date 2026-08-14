Más pólvora para el PSG: Mika Godts se suma a Ferran Torres

El PSG no da ni mucho menos por cerrada la plantilla. En pocos días, el conjunto de Luis Enrique se ha reforzado tanto en la faceta defensiva como ofensiva, destacando principalmente esta última. Aunque se cuente con jugadores de la talla de Dembélé, Kvaratskhelia y Doué, los parisinos ya han incorporado a dos atacantes élite más: Ferran Torres y Mika Godts.

A falta de la oficialidad de las dos incorporaciones, ambos jugadores se sumarán al proyecto del PSG, que buscará la tercera Champions League de manera consecutiva e igualar de este modo el récord que ostenta el Real Madrid. Según Fabrizio Romano, el acuerdo con Godts es un hecho y firmará con el equipo francés por una cantidad cercana a los 55 millones de euros.

El extremo belga lleva procedente del Ajax, donde ha realizado una gran temporada y ha llamado la atención de los grandes clubes de Europa. Desde hacía varios días, el conjunto neerlandés conocía las intenciones de Godts, plenamente ilusionado con la oportunidad de jugar en París. La primera oferta de 45 millones fue rechazada, pero en este segundo intento se ha cerrado el traspaso.

Los números del belga con el Ajax han sido muy buenos esta pasada temporada: 17 goles y 12 asistencias demuestran que es un extremo total, capaz de finalizar jugadas, pero también de dar el último pase. A sus 21 años, se trata de una joya en Europa que se ha acabado llevando el PSG, aunque tendrá difícil ser titular desde un principio con el temible tridente que lidera el proyecto desde hace años.

Mika Godts celebra un gol con el Ajax / EFE

El fichaje de Godts también puede significar la salida de Bradley Barcola. Ahora mismo, el equipo parisino tiene un 'overbooking' en las posiciones de arriba que puede solucionar con la marcha de un jugador que quiere probar suerte en otro lugar. Se le ha vinculado durante las últimas semanas con el Liverpool y la llegada del belga puede hacer que el PSG se muestre más flexible a la hora de negociar.

Una plantilla muy completa

El PSG está realizando una revolución en su segunda unidad, teniendo a prácticamente un sustituto de calidad en todas las posiciones del juego. Con las llegadas de Godts o Akliouche, Luis Enrique no dejará de tener amenazas en las bandas aunque los titulares abandonen el campo. Será difícil parar el ataque de los franceses durante el curso con tanta pólvora disponible.

Es posible que Godts no sea el último fichaje del PSG. Tampoco Ferran. El guardameta del Parma, Zion Suzuki, está cerca de jugar la próxima temporada en el Parque de los Príncipes por alrededor de 35 millones de euros. Están reforzando incluso la portería. Luis Enrique volverá a tener una plantilla impresionante para seguir escribiendo historia en la capital francesa.