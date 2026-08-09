Oficial: Lucas Digne refuerza al PSG de Luis Enrique

7 millones de euros es lo que le ha costado al Paris Saint-Germain reforzar el lateral izquierdo de su defensa después de que se oficializara la llegada de Lucas Digne al Parque de los Príncipes, cerrada desde hacía semanas. El internacional francés, de 33 años, llega a París por petición de Luis Enrique Martínez tras una bonita y exitosa aventura en el Aston Villa y firma hasta 2029 para aportar al equipo todo lo que no tiene Nuno Mendes. Un fichaje estratégico, inteligente y, sobre todo, necesario.

Luis Enrique lo conoce muy bien. Lo tuvo en la Roma, en el Barça, donde no mostró regularmente el nivel que se le intuía, y ahora ha propiciado su segunda etapa en el PSG después de sumar dos temporadas entre 2013 y 2015. Después de pasar por el Lille y el Everton, acabó en el Aston Villa en enero de 2022, donde ha acabado siendo clave con Unai Emery, ganando la Europa League y devolviendo a los villanos a la Champions.

Digne, en su etapa en el FC Barcelona / Archivo

Su nivel también está más que constatado en Francia. Durante este Mundial, parecía que el titular iba a ser Theo Hernández, pero Didier Deschamps se acabó decantando por su zurda para generar peligro en el flanco izquierdo.

Complemento perfecto de Nuno Mendes

Eso es, precisamente, lo que busca el PSG con su incorporación: sacar provecho de su guante izquierdo. Nuno Mendes es uno de los mejores laterales izquierdos del planeta, lo hace prácticamente todo bien y su capacidad para sumarse al ataque es, en gran parte, uno de los motivos que explican por qué el PSG es un auténtico rodillo en ataque.

Lucas Digne, durante su paso por el Aston Villa / AVFC

El PSG necesitaba un recambio a la altura, porque Nuno Mendes es titular indiscutible, por lo menos en las grandes noches, y cuando no ha estado, el equipo de Luis Enrique ha sufrido. Lucas Hernández no acaba de darle en el carril a Luis Enrique lo que quiere, Lucas Beraldo se ha reconvertido a central y poner a Hakimi a pierna cambiada es sinónimo de desaprovechar al marroquí. Lo mismo que sucede al desplazar a un central como Pacho a la banda.

Un guante en la zurda

Digne viene a complementar la plantilla, a dar aire a Nuno Mendes porque el calendario es infernal, pero también a aportar algo distinto a la plantilla. Su experiencia y su pierna zurda serán importantes para el PSG durante la temporada, especialmente ante rivales cerrados y que obliguen al equipo a generar peligro en ataques posicionales.

¡Imparable! El tremendo escuadrazo de Lucas Digne con Francia / TWITTER

El ex del Aston Villa puede hacer daño con buenos centros, tanto por arriba como por abajo, y con disparos a larga distancia. Lo vimos en el Mundial, por ejemplo, cuando Francia se encomendó a su cañón para tratar de abrir la lata desde fuera del área en partidos que se le empezaban a atragantar. Sin ir más lejos, esta temporada la ha cerrado con 7 goles y 6 asistencias.

Todo ello, sumado a que conoce a la perfección a Luis Enrique y a que solo ha costado 7 millones de euros, lo convierten en una operación sensacional. Los próximos en llegar a París pueden ser Ferran Torres y Mika Godts.