El PSG se plantó por Ferran ante el Barça: no querían llegar a los 50 millones por orgullo

El PSG y el Barça acabaron llegando a un acuerdo definitivo este jueves por una cifra inesperada. El club blaugrana, que comenzó pidiendo unos 60 millones en la operación, acabó aceptando los cerca de 50 'Kilos' que ofreció de forma definitiva el club parisino en una negociación dura. El PSG, que quería pagar al principio un máximo de 40 'kilos' hasta amenazó con romper las negociaciones dejando claro que tenía al futbolista atado para el futuro y que en un año saldría libre. Por orgullo casi, no quisieron llegar a la cifra de 50 millones de euros a pesar de que ya han ingresado en ventas este verano un total de 159 millones de euros.

El PSG tenía claro que el Barça necesitaba vender y que tenía absolutamente controlado el futuro del futbolista, por lo que se plantó en una oferta definitiva que llegó este miércoles a Barcelona con ciertos matices. La última propuesta tenía variables que, finalmente se convirtieron en fijos, pero con la condición de que no se llegara a la cifra de 50 millones que, prácticamente, se pagarán al contado. El club blaugrana acabó aceptando al considerar que era una buena operación por el ahorro salarial, el ingreso y el beneficio neto que aportaba su salida. Esta venta será clave para realizar inscripciones de los fichajes que han llegado hasta el momento este verano.

El Barça tuvo muy claro desde el principio que iba a ser una negociación complicada una vez se tomó la decisión de vender a Ferran Torres, un futbolista que Hansi Flick nunca ha considerado estratégico. Pese a todo, había esperanzas de que el PSG fuera con todo desde el principio para cerrar cuanto antes la incorporación aunque la gestión en París ha cambiado muchísimo desde la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva. El reto del PSG es acabar el mercado con balance positivo y ahora intentan ahorrar al máximo y aprietan mucho en los precios. Se han acabado los tiempos del despilfarro porque el club está muy controlado a nivel de 'fair-play' financiero.

De hecho, en este mercado, el PSG solo llevaba gastados hasta el fichaje de Ferran 58,5 millones de euros y la gran operación puede ser la de Mika Godts, extremo del Ajax por quien no desean pagar más de 60 millones de euros. Llevan negociando más de tres semanas, con el futbolista ya atado, y por ahora no han subido su propuesta económica pensando que el club holandés acabará claudicando al igual que ha pasado con el Barça.

La clave de la operación Ferran Torres fue cerrar el acuerdo con el delantero cuando nadie lo esperaba. La noticia del interés se filtró en junio, durante el Mundial, y ahí ya había prácticamente un principio de acuerdo con Ferran por mucho que se diga que la decisión la tomó después del Mundial. El PSG no corrió riesgos y cerró al jugador esperando el momento idóneo para negociar con el Barça. Y siempre tuvieron claro que lo iban a hacer en agosto para que el club blaugrana tuviera más urgencias en vender. La estrategia final les salió bien, pero el Barça también se lleva un buen pellizco de un jugador que no iba a ser titular y que le quedaba un solo año de contrato.