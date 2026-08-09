El fichaje que oculta Ferran Torres en el PSG

Parece que el mercado del Paris Saint-Germain está siendo descafeinado, y ese efecto contrario a la realidad es la mejor muestra del buen hacer de Luis Enrique Martínez y Luis Campos. Poco hay que explicar sobre la filosofía del club galo y su secretaría técnica desde la llegada del asturiano, que cambió radicalmente para dejar de fichar estrellas a cualquier precio y empezar a incorporar piezas que mejoren al equipo y a cantidades razonables.

En esta línea trabaja el PSG este verano. El cuadro galo ha encontrado destino a futbolistas que no entraban en los planes de Luis Enrique, y además a buen precio. Gonçalo Ramos se fue al Milan por 74 millones de euros, Randal Kolo Muani a la Juventus por 41,2, Kang-in Lee al Atlético de Madrid por 40 y Noham Kamara al Olympique de Lyon por 4,1. También hay que mencionar las cesiones de Gabriel Moscardo al Espanyol, Khalil Ayari al Dunkerque y Renato Marin al Nacional.

En cuanto a llegadas, el PSG solo ha anunciado la de Maghnes Akliouche por 50 millones de euros, procedente del Mónaco, Lucas Digne, del Aston Villa, por 7 millones de euros, y Alessandro Longoni como agente libre y apuesta de futuro. Pero habrá más. Francia espera paciente la llegada de un Ferran Torres que ya habría dado el 'sí, quiero' al club galo. El delantero valenciano ya le ha transmitido a Flick que quiere irse y ya ha llegado a un acuerdo para recalar en el Parque de los Príncipes. No obstante, su más que probable llegada oculta otro gran fichaje de Luis Campos: Mika Godts.

Akliouche, la cara nueva del PSG: "Es un honor para mí fichar por este club" / PSG

El extremo belga no tiene ni de lejos el impacto mediático de Ferran, que ha explotado completamente después de marcar el gol que dio a España su segundo Mundial. Mientras el de Foios se convertía en una auténtica estrella en tierras estadounidenses, el futbolista del Ajax digería aún no haber recibido la llamada de Rudi García para formar parte del ataque desgastado y obsoleto de los Diablos Rojos. Eso sí, la del PSG sí que la recibió.

Según ha podido corroborar SPORT, Godts está muy cerca de recalar en París a cambio de unos 60 millones de euros. Este domingo, antes de medirse al PEC Zwolle, pidió a Míchel no ser titular, presumiblemente para evitar cualquier percance que pudiera impedir su fichaje por el PSG. No obstante, su agente aseguró que la decisión del jugador no tenía nada que ver con el mercado de fichajes y acabó sumando unos minutos al final del encuentro. Que cada uno lo interprete como desee.

Mika Godts celebra un gol con el Ajax / EFE

La realidad es que el fichaje está muy encaminado y Godts encaja perfectamente en el plan de Luis Enrique y en la nueva política de fichajes del club. Con 21 años y una proyección bestial por delante, el extremo belga, que juega a pierna cambiada, por la izquierda, destaca por su conducción, su capacidad para dejar atrás rivales en el uno contra uno y su visión de juego. Y por su polivalencia, ya que puede jugar en cualquier parte del tridente de ataque. Un requisito prácticamente obligado para formar parte del ataque del asturiano.

El de Leuven viene de firmar números realmente serios en Holanda, donde marcó 17 goles y dio 15 asistencias en 44 partidos sumando todas las competiciones. Ahora está listo para un salto competitivo y para ponerse a las órdenes de un entrenador que ya ha demostrado con Kvaratskhelia, Doué y Dembélé que trabaja muy bien con los futbolistas de ataque. Si no se tuerce nada, Godts puede llegar a París incluso antes que Ferran.