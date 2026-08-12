El PSG sigue con su curiosa estrategia: a portero por año

El PSG es el actual bicampeón de Europa, por lo que, como tal, para muchos es un ejemplo a seguir en lo que a planificación deportiva se refiere. De hecho, a expensas de cerrar los fichajes de Ferran Torres y Mika Godts, ya ha reforzado su plantilla con las incorporaciones de Lucas Digne, Khalil Ayari y Maghnes Akliouche para mantener el nivel. Incluso, a espera del anuncio oficial, ya ha cerrado también la incorporación de Zion Suzuki, portero japonés.

Así, el conjunto parisino incorporará al tercer guardameta en tres años, tras las llegadas de Safonov en 2024 y Lucas Chevalier en 2025, lo que puede ser un indicativo claro de que no termina de dar con la tecla para reforzar su portería, quizás el único puesto en el que no cuentan con un futbolista top mundial.

Suzuki aumenta el debate en la portería

En verano de 2024, el PSG incorporó como apuesta de futuro a Safonov a cambio de 20 millones de euros, ya que en el corto plazo, la posición estaba asegurada por Donnarumma. Sin embargo, la salida del portero italiano al Manchester City parecía abrirle las puertas de la titularidad al ruso, aunque no fue tan sencillo para él. Después de un gran curso en el Lille, Lucas Chevalier se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Ligue One, por lo que desde la capital se inclinaron por ficharle a cambio de unos 40 millones de euros, una inversión que prácticamente garantizaba su rol protagonista.

De esta manera, la titularidad a principio del curso pasado fue para Chevalier, el cual no cumplió las expectativas y quedó muy lejos de demostrar las cualidades con las que había maravillado en Lille. El punto de inflexión llegó en noviembre, cuando una lesión de tobillo le alejó de los terrenos de juego y facilitó a Safonov hacerse con el puesto, sobre todo a tenor de su gran actuación en la final de la Copa Intercontinental frente a Flamengo, donde detuvo cuatro penaltis. Durante el 2026, Chevalier ya no pudo recuperar el puesto, y su homólogo ruso se erigió como uno de los héroes que llevaron la segunda 'orejona' a París.

Chevalier, portero del PSG / EFE

Ahora, pese al gran rendimiento de Safonov, el Paris Saint-Germain está a solo un paso de cerrar el fichaje de Zion Suzuki, portero japonés de 23 años Zion Suzuki. No obstante, el 'overbooking' bajo los palos podría llevar al guardameta del Parma a salir cedido este mismo verano tras su fichaje, con la Juventus de Turín figurando como uno de los destinos más probables para el nipón.

Una cosa está clara, se opte por darle salida en forma de cesión o no, el debate con la portería del conjunto de Luis Enrique continuará durante una campaña más, tras muchas idas y venidas con el puesto desde que Gianluigi Donnarumma se marchara al Manchester City.