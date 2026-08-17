¡Insólito! Un futbolista del Lille no pudo celebrar la Supercopa junto a sus compañeros

El Paris Saint-Germain es el actual bicampeón de Europa y domina con puño de hierro las competiciones nacionales de Francia desde hace más de una década. Incluso, esta misma semana logró un nuevo título al proclamarse campeón en la Supercopa de Europa frente al Aston Villa. De esta manera, la sensación es que los parisinos son casi invencibles... O eso podía parecer hasta la disputa del Trophée des Champions, la Supercopa de Francia, pues el Lens consiguió arrebatarle el título tras imponerse por 1-0.

Sin embargo, la imagen curiosa del partido la dejó Kyllian Antonio, pues no se le permitió la posibilidad de celebrar junto a sus compañeros en el protocolo de alzar el título, ya que durante el partido fue expulsado al recibir la roja directa al minuto 39.

Campeón, pero sin poder celebrar

El trofeo de la Supercopa de Francia se disputó a único partido entre el campeón de Liga, el PSG, y el campeón de Copa, el Lens, con el conjunto de Luis Enrique como máximo favorito. No obstante, Florian Thauvin adelantó al Racing Club de Lens al minuto 32, por lo que la misión de repetir título en una semana para 'les parisiens' parecía complicarse.

Eso sí, todo volvió a ponerse rápidamente de cara para el Paris Saint-Germain poco tiempo después, ya que al minuto 39 Kyllian Antonio vio la tarjeta roja directa tras una dura entrada a Magnes Akliouche en el centro del campo. Pese a ello, el Lens logró sobrevivir y aguantar el resultado hasta el final de los 90 minutos, por lo que se proclamó vencedor, en un juego en el que Nuno Mendes también vio la tarjeta roja al minuto 87.

Cuando todo parecía un momento alegre e histórico para la totalidad de la plantilla del campeón, algunos seguidores centraron sus miradas en Kyllian Antonio, el cual observaba a sus compañeros desde el túnel de vestuario alzar el trofeo sin ir con ellos. ¿El motivo? El jugador de 18 años no podía ingresar al terreno de juego hasta el fin de la ceremonia, al haber visto la tarjeta roja. De hecho, tampoco se le permitió recoger la medalla como campeón, puesto que las reglas establecidas por IFAB exigen que cualquier jugador expulsado, suplente o jugador sustituido abandone las inmediaciones del terreno de juego y del área técnica. Así, el futbolista no pudo formar parte de las celebraciones hasta después de la presentación oficial y los fuegos artificiales, momento en que puso sostener por primera vez la copa.