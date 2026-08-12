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SUPERCOPA DE EUROPA
PSG - Aston Villa: resumen, resultado y goles de la Supercopa de Europa
Los de Luis Enrique se hacen con el trofeo y revalidan el título que ya consiguieron también la temporada pasada
Xavi Turu
PSG y Aston Villa se juegan la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo. Sigue el partido en directo en SPORT.
¡¡CERRAMOS EL DIRECTO!!
Nosotros nos despedimos de la retransmisión con el triunfo del PSG y con un Luis Enrique que sigue mandando en Europa.
¡Muchas gracias a tod@s y hasta la próxima!
¡¡Final!!
¡¡Los parisinos son campeones de la Supercopa de Europa!!
El PSG de Luis Enrique vuelve a proclamarse campeón de la Supercopa de Europa y revalida el trofeo que ya ganó el año pasado ante el Tottenham. Los parisinos con el técnico español al mando siguen haciendo historia en el fútbol europeo.
MIN. 90+3', PSG 2-1 AVL
El PSG sale con calma desde atrás y domina el ritmo con la posesión. La presión del Aston Villa sigue siendo exigente con un Emery que le pide más a los suyos.
MIN. 90, PSG 2-1 AVL
Se añaden 5 minutos en el Red Bull Arena.
MIN. 89, PSG 2-1 AVL
Suma y sigue con los cambios para Luis Enrique. Se marcha Kvaratskhelia y entra Beraldo: cambio defensivo.
MIN. 88, PSG 2-1 AVL
Nuevo cambio para el PSG. Se marcha Doué, el autor del segundo gol, y entra Mayulu.
MIN. 86, PSG 2-1 AVL
Vitinha le pone pausa y organización ante un Dembélé que se precipita. El Aston Villa se vuelca al área parisina.
MIN. 84, PSG 2-1 AVL
Encuentro totalmente roto… Ambos equipos con opciones de marcar… Últimos cinco minutos y el choque es un ida y vuelta total.
MIN. 82, PSG 2-1 AVL
Continúa picando piedra el Aston Villa ante un PSG que se defiende con todo y busca sentenciar el partido al contragolpe.
MIN. 80, PSG 2-1 AVL
Más cambios para los de Unai Emery. Dejan el verde Pau Torres y Joao Gomes; entran Mings y Barkley.
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