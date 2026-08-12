PSG - Aston Villa: resumen, resultado y goles de la Supercopa de Europa

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SUPERCOPA DE EUROPA

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PSG y Aston Villa se juegan la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo. Sigue el partido en directo en SPORT.

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