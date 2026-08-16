Florian Thauvin brinda con su gol la Supercopa de Francia al Lens / X

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Florian Thauvin brinda con su gol la Supercopa de Francia al Lens

El PSG cayó ante el Lens en la Supercopa de Francia tras el gol de Florian Thauvin en el minuto 32 del encuentro. Los de Luis Enrique se quedan sin sumar un título en el palmarés después de su buena racha y haber conseguido hace unos días la Supercopa de Europa contra el Aston Villa. El PSG acabó jugando con diez en el terreno de juego tras la expulsión de Nuno Mendes, complicandose aún más la oportunidad de remontar. Más información