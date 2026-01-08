¡Luis Enrique salva su hegemonía con otro milagro!

Todo apuntaba a una final apagada en Oriente Medio, con un Trophée des Champions envuelto en todo tipo de polémicas al disputarse en Kuwait. Pero el clásico francés, de descafeinado, tuvo más bien poco. El PSG salvó milagrosamente su hegemonía al empatar en el 94' e imponerse en los penaltis al Olympique de Marsella para proclamarse campeón de la Supercopa de Francia y sumar un nuevo trofeo al palmarés de un insaciable Luis Enrique.

Eso sí, toda la emoción sobre el verde contrastó con el desangelado ambiente que se vivió en las gradas del Jaber Al Ahmad International Stadium. Todo el calor de uno de los clásicos más calientes de Europa se evaporó en una final sin aficionados de ninguno de los dos equipos, los principales afectados de un acuerdo con Kuwait que dejó 3,5 millones de euros en las arcas de la LFP. En ese sentido, incluso el PSG trató de incentivar a su afición con un pack de 800 euros, pero no fue contratado por ningún hincha parisino.

Dembélé, a escena

Alejados de cualquier polémica externa, los 22 futbolistas salieron enchufados en un clásico a la altura de una final. Chevalier evitó el primero del Marsella a los siete minutos, en un cabezazo de Balerdi. La reacción capitalina no tardó en llegar, con un Nuno Mendes que en la primera mitad ejerció más de delantero que de lateral y que tuvo dos claras ocasiones en sus botas (y en su cabeza).

Y tenía que aparecer el Balón de Oro. No podía ser otro quien liderase al PSG en una nueva final. El 'Mosquito' no perdonó en el 13', tras recibir de Vitinha, controlar y ejecutar una genial vaselina ante Rulli para el 1-0 en una acción en la que el Marsella regaló dos balones consecutivos en las inmediaciones de su propia área.

Luis Enrique, durante la final de la Supercopa de Francia entre PSG y Marsella / EFE

El gol encajado animó todavía más al cuadro de Roberto de Zerbi, que empezó a encadenar llegadas, con once córners incluidos. Pero ni Greenwood -con un zurdazo desde la frontal-, ni Gouiri -en un remate a bocajarro- ni Weah -con un disparo cruzado- lograron batir a Chevalier. Una actuación sobresaliente que prosiguió tras el descanso, negándole el empate a Paixao con una mano prodigiosa y evitando también el tanto de Gouiri un minuto después.

Parecía que el sustituto de Donnarumma en la portería parisina estaba cumpliendo con creces con su papel esta temporada. Pero el fútbol, muchas veces, no entiende de merecimientos y Chevalier volvería a ser protagonista... pero esta vez para mal. Corría el minuto 75 cuando el guardameta derribó a Greenwood en un mano a mano, cometiendo una pena máxima que sería transformada por el ex del Getafe para iniciar una memorable remontada que sería culminada diez minutos después con un gol en propia puerta de Willian Pacho en un centro lateral.

Pero no había dicho su última palabra Luis Enrique. A falta de dos minutos para el final, en el 94' del tiempo añadido, Barcola recibió un balón largo a la espalda de la defensa y la cedió al centro para que Gonçalo Ramos fusilase a Chevalier en área pequeña y forzase los penaltis, como ya sucediese en la final de la Copa Intercontinental. Una tanda en la que no hubo color. El Marsella falló sus dos primeros lanzamientos y el PSG anotó los suyos, llevándose así la Supercopa de Francia y salvando la hegemonía parisina con un nuevo milagro.