Luis Enrique despeja todas las dudas

El Paris Saint-Germain lo ha vuelto a hacer. El equipo dirigido por Luis Enrique sumó un nuevo título a sus vitrinas tras imponerse al Olympique de Marsella en la tanda de penaltis de la final de la Supercopa de Francia. Ya son siete trofeos en poco más de un año, una racha que invita a hablar de una hegemonía total de los parisinos en el fútbol europeo.

No fue una tarea nada sencilla superar a su máximo rival en Francia. El Marsella fue capaz de remontar el inicial tanto de Dembélé con dos tantos en los últimos finales del partido, sin embargo, apareció otra vez esta suerte del campeón que viene acompañando a Luis Enrique desde hace mucho tiempo en París. Sobre todo a partir de su segunda temporada en París, cuando Mbappé decidió irse al Real Madrid.

El PSG de Luis Enrique, campeón de la Supercopa de Francia / AP

Ya en el descuento, prácticamente en el último minuto del descuento, Bradley Barcola cabeceó un balón hacia Gonçalo Ramos que pudo rematar a placer para poner las tablas en el marcador y enviar el encuentro a la tanda de penaltis. Para muchos, un tanto inexplicable por la poca contundencia y agresividad en defensa del Olympique de Marsella en el último suspiro.

De nuevo, Luis Enrique se erigió como el gran ganador de la noche. El técnico asturiano, que ya fue capaz de brillar dirigiendo al Barça con un triplete histórico que los culés todavía recuerdan, está haciendo historia como técnico del PSG. Desde su llegada en 2023, el técnico asturiano suma diez de los doce títulos que ha disputado. Espectacular.

Títulos de Luis Enrique con el PSG Primera temporada: Ligue 1

Supercopa de Francia

Coupe de France Segunda temporada: Ligue 1

Supercopa de Francia

Coupe de France

Champions League Tercera temporada: Supercopa de Europa

Intercontinental

Supercopa de Francia

Con este nuevo trofeo, Luis Enrique y su PSG despejan todas las incógnitas tras un tramo irregular de la temporada. Los parisinos pincharon en demasiadas ocasiones en la Ligue 1 y despertaron cierta incertidumbre sobre su rendimiento. Sin embargo, los títulos siempre ayudan a disipar el escepticismo y refuerzan la confianza en el proyecto, especialmente en un equipo que sigue construyendo su identidad bajo la dirección del técnico asturiano.

Por si fuera poco, Luis Enrique también reafirma su unión con el PSG. En los últimos días, se había especulado con una posible salida al final de la presente temporada, pero todo apunta que el asturiano continuará vinculado durante mucho tiempo con los parisinos. Así lo afirmó el periodista Fabrizio Romano la pasada noche: "Todo lo que circula es mentira. He hablado con su entorno y con los empleados del club, y te garantizo al 100% que está contento allí y que seguirán juntos. Ya están trabajando en el mercado de fichajes de verano".

La historia de Luis Enrique y el PSG continúa, y lo hace con un nuevo título que agranda el palmarés de los parisinos y del técnico asturiano. Una unión que está funcionando a las mil maravillas y que aspira a ser hegemónica en el fútbol europeo. ¿Caerá otra Champions esta temporada?