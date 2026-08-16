Noche amarga para Luis Enrique: el Lens tumba al PSG en la Supercopa de Francia

Quien avisa no es traidor. Y Luis Enriqueestaba con la mosca detrás de la oreja. "Vamos a jugar uno de los partidos de visitante más difíciles que podemos jugar. Lens ha tenido un año increíble y mereció ganar la Copa de Francia", expresó en la víspera de la final de del Trophée des Champions. El Bollaert-Delelis, estadio del club norteño, fue el escenario elegido para la cita. Y, por un milagro divino, el Paris Saint-Germain cayó derrotado por la mínima y no pudo celebrar su segundo título en cuatro días. Hazaña histórica del Lens.

Bajo la atenta mirada de Zinedine Zidane, flamante seleccionador de Francia, el Lens completó una final excelente para batir al superproyecto de Luis Enrique. Florian Thauvin aprovechó un centro de Udol para superar a Safonov y avanzar a los norteños en el marcador a la media hora de encuentro. Pero Kylian Antonio, que estaba luciéndose sobre el verde, fue expulsado minutos después tras una entrada sobre Akliouche.

Le tocaba al Lens obrar el milagro y resistir nada menos que toda la segunda mitad con uno menos contra el mejor equipo de Europa. Y, con 10, conservó su mínima ventaja mientras corría el reloj y a los parisinos se les agotaba el tiempo. A la hora de partido, Luis Enrique realizó un triple cambio e introdujo a tres bestias: Dembélé, Fabián y Nuno Mendes. Pero ni con esas.

A Doué se le anuló un gol en el 76' y Dembélé falló lo infallable. El Balón de Oro desaprovechó una ocasión clarísima al enviar un balón a las nubes estando en el área pequeña. Y, cuando casi llega el segundo del Lens, se lió gorda: Nuno Mendes vio la roja por golpear en el rostro a Skoras.

El Lens marcó pero el árbitro señaló una falta previa a favor de los locales. Error clamoroso porque la ley de la ventaja era clara. Y llegó el carrusel de amonestaciones: Fabián vio la amarilla por esa falta, Bulatovic por otra y Achraf por enzarzarse.

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Al final, el ejercicio de garra y supervivencia del Lens dio sus frutos y destronó al Paris Saint-Germain para proclamarse campeón de la Supercopa de Francia por primera vez en su historia. Segundo título de los norteños en 2026 tras la Copa. Y segundo trofeo que se le escapa a Luis Enrique desde su llegada a París. Es, de hecho, la primera final que pierde el asturiano como entrenador del PSG. Histórico.