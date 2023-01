Reconocen a un ex del Barça y lo vetan de una discoteca en México

Asegura que le prohibieron acceder a un local "Por ser futbolista" fue la razón por la que no pudo entrar

Si eres muy joven, quizás no te suene el nombre de Marc Crosas, pero fue un futbolista que debutó a finales de 2006 en un partido de Copa del Rey con el F.C. Barcelona.

Sin embargo, exceptuando esa entrada y algún que otro partido suelto, no consiguió encontrar su lugar en el club azulgrana y se tuvo que marchar al extranjero: no fue hasta enero de 2012 cuando se mudó a México, país en el que sigue viviendo y dónde ha trabajado bastante.

A pesar de no ser ya futbolista, continúa en México porque le ha enamorado esta tierra, obteniendo la nacionalidad y siendo comentarista en el canal TUDN.

El problema es que algunos locales de ocio nocturno no quieren a jugadores de fútbol en su interior, y esto ha sido un impedimento para que Marc Crosas se pudiera divertir una noche cualquiera:

Ayer no me dejaron entrar en un reconocido antro de Polanco “por ser futbolista”. Cabe remarcar también que mi acompañante intentó convencer al cadenero diciéndole “no mames, pero si era un tronco, ni jugaba”. — Marc Crosas (@marccrosas) 21 de enero de 2023

El mensaje se ha vuelto viral, no por la prohibición de entrar a Marc Crosas a esta discoteca, sino por el intento de convencer al portero que tuvo su amigo. En realidad, es ingenioso, pero ni con esas pudieron pasar una noche en el local...