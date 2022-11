San Silvestre Racc Badalona

El proper 18 de desembre s'organitzarà a Badalona la Sant Silvestre Racc Badalona, Gran Premi Hyundai Motorprim.

El proper 18 de desembre s'organitzarà a Badalona la Sant Silvestre Racc Badalona, Gran Premi Hyundai Motorprim, i SPORT Diari Oficial, on tindreu la possibilitat de participar en una cursa de 10K o 5K, en circuit totalment pla que passarà pel centre de la ciutat. Les curses són puntuables per a la Lliga de Champion Chip i a més, estan dins del calendari de la Federació Catalana d'Atletisme. Les inscripcions es poden fer des de la pàgina web www.sansilvestre.com amb un preu de 10 K (16 euros) i 5 K (14 euros), en cas de no tenir xip, el cost és de 2 euros.

També els més petits podran gaudir de la Sant Silvestre en un circuit amb diferents distàncies segons categories a la Rambla del Gorg

La Sant Silvestre Racc Badalona d'aquest any també serà solidària cada corredor podrà una aportació econòmica a la Creu Roja de Barcelona Nord, per ajudar col·lectius més vulnerables, organitzada per l’Ajuntament de Badalona, Club Atletisme Barcelonès i Zona Vip Events amb la col·laboració de la F. C. Atletisme.

Com és tradicional a la nostra Sant Silvestre, també es podrà venir disfressat, i podràs participar en un concurs individual i per comparsa.

No us podeu perdre la Sant Silvestre Racc Badalona més divertida de l'any, no us quedeu sense dorsal.

El proper 18 de desembre s'organitzarà a Badalona la Sant Silvestre Racc Badalona, Gran Premi Hyundai Motorprim, i SPORT Diari Oficial, on tindreu la possibilitat de participar en una cursa de 10K o 5K, en circuit totalment pla que passarà pel centre de la ciutat. Les curses són puntuables per a la Lliga de Champion Chip i a més, estan dins del calendari de la Federació Catalana d'Atletisme. Les inscripcions es poden fer des de la pàgina web www.sansilvestre.com amb un preu de 10 K (16 euros) i 5 K (14 euros), en cas de no tenir xip, el cost és de 2 euros.