L’àrbitre català Eduard Torrent deixa d’arbitrar a la Superlliga després de 26 anys

El col·legiat català, Eduard Torrent, un dels més veterans de la Superlliga, posarà punt i final a la seva trajectòria com a àrbitre a l’elit del voleibol espanyol quan finalitzi aquesta temporada. Amb pràcticament mig miler de partits arbitrats a la Superlliga a les seves esquenes, Torrent s’ha caracteritzat per ser un àrbitre respectat amb la seva metodologia de treball.

Torrent, que va començar a arbitrar l’any 1986, va ser escollit com a col·legiat de la màxima categoria del voleibol espanyol just deu anys després, el 1996. En aquest temps ha assolit grans fites com l’arbitratge a la Copa de la Reina de la temporada 2011-2012, la final de la Superlliga Femenina de la campanya 2013-2014 i la seva presència de forma anual als Circuits Nacionals de Vòlei Platja J&B i Movistar.

Fora de les pistes, i després de gairebé 40 anys d’arbitratge, Torrent també ha tingut una carrera extensa i prolífica. El col·legiat català va exercir com a delegat de la CTARJ a Girona durant cinc temporades (1991-1996) per assolit tot seguit al presidència de la CTARJ fins la temporada 2002-2003.

“Vaig establir el sistema de circulars i normes orientadores, a més d’incidir en la formació d’àrbitres per unificar criteris”, apunta Torrent. L’àrbitre va tornar a la presidència del comitè d’àrbitres de nou l’any de la pandèmia, on segueix amb l’idea de millorar el nivell arbitral i tractant de fer créixer el col·lectiu.

Eduard Torrent ha deixat un llegat a la Federació Catalana de Voleibol, doncs ha estat membre de l’Assemblea en diverses legislatures, a més de formar part també de la Junta Directiva en diversos períodes. Per poder ajudar a les noves generacions en la seva introducció a l’arbitratge, el col·legiat català va escriure juntament amb Rafael Godoy i Susana Rodríguez el llibre “Manual de Arbitraje”.

La seva trajectòria i tasca dins el col·lectiu arbitral el van portar a guanyar l’any 2010 el premi Diego León, que atorga la Federació Catalana de Voleibol.