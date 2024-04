Xavi, con una gran duda en el mediocentro

A menos de 24 horas para el partido de la temporada, Xavi Hernández no tiene todavía claro qué mediocentro alineará en el Parque de los Príncipes. El técnico azulgrana ha decidido en un 95% su once titular, pero mantiene una última duda que se despejará por obligación en cuestión de horas. El entrenamiento de este martes del Barça sobre el césped del feudo parisino podría ayudar a la 'fumata blanca'.

Pese a que en los días previos al envite se ha dado muy por segura la titularidad de Christensen en el pivote defensivo, la realidad es que el danés no tiene ni mucho menos su plaza garantizada ante el PSG. Mantiene opciones de ser de la partida, pero a esta hora casi tantas como de quedarse en el banquillo. El gran dilema de Xavi reside en colocar al danés por delante de la defensa o dar continuidad a un Sergi Roberto que viene respondiendo bien en las últimas semanas.

Christensen, que no juega desde el 12 de marzo -es decir, hace un mes-, ha mejorado algo de sus dolencias en el tendón de Aquiles pero no acaba de estar al cien por cien. Los dolores persisten y el ex del Chelsea no puede estar a tope. Pese a descansar durante el parón, el danés sigue sintiendo molestias. Las sensaciones que haya tenido Andreas en el entrenamiento de este martes en París podrían ser decisivas.

Frenkie, que apunta a titular, 'condiciona'

La principal alternativa a Christensen es Sergi Roberto. El capitán aglutina fútbol-control y experiencia, de ahí que Xavi medite seriamente alinear al de Reus en el Parque de los Príncipes. Hay que tener en cuenta que Frenkie de Jong apunta al once, por lo que de entrar también Christensen ya serían dos piezas en la medular sin ritmo competitivo, pues el neerlandés también acumula más de un mes sin jugar.

Así pues, Gündogan y con casi total seguridad Frenkie de Jong esperan un tercer socio en la zona ancha del campo de cara al partido de este miércoles. Ya sin margen de tiempo, Xavi deberá tomar una decisión definitiva: o fiarse del buen momento que atraviesa Sergi Roberto o apostar por el 'extra' defensivo que brinda Christensen. Arriba, salvo sorpresón, Raphinnha, Lamine Yamal y Lewandowski serán el tridente.