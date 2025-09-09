Rotaciones contra el Valencia

Tras tres primeras jornadas jugando como visitante y el primer parón de selecciones de la temporada, el próximo domingo el Barça de Hansi Flick se reencuentra con la Liga en un partido contra el Valencia que todavía no se sabe donde se jugará, aunque todo apunta al Johan Cruyff.

Lo que sí sabe el entrenador alemán es que deberá hacer unos cuantos cambios en su once por culpa de las lesiones y la carga de minutos y kilómetros de alguno de sus internacionales. También tendrá en cuenta Flick que los suyos debutan la semana próxima en la Champions con un desplazamiento importante, aunque bien es verdad que el partido contra el Newcastle no se juega hasta el jueves. Para empezar, en defensa, el entrenador alemán ha perdido a Alejandro Balde. El lateral sufrió la semana pasada una lesión en el bíceps femoral en un entrenamiento y estará unas tres semanas de baja. Es el momento de Gerard Martín. El catalán no pudo jugar los dos primeros partidos de Liga porque no estaba inscrito y ya tuvo unos minutos ante el Rayo Vallecano. Se le espera como titular en el lateral izquierdo ante el Valencia.

La media

Es el centro del campo la línea que más quebraderos de cabeza presenta en estos momentos a Flick. Frenkie de Jong ha vuelto lesionado de la jornada de selecciones y el cuerpo técnico no arriesgará con él pensando más en el partido europeo contra el Newcastle. Su relevo podría ser Gavi, pero el andaluz también está de baja por unos problemas en un menisco de la rodilla operada que han obligado a que tenga que parar durante unas semanas. Con Marc Bernal a punto de recibir el alta médica pero con semanas todavía por delante para que pueda estar al cien por cien, todo lleva a que Marc Casadó ocupe la plaza de medio centro al lado de Pedri. Es una circunstancia que da la razón a Flick cuando antes del cierre del mercado apostó por no perder a más futbolistas. También sería una opción Eric Garcia, pues el de Martorell ya fue utilizado por el entrenador alemán varias veces en esta posición la temporada pasada.

El ataque

Cambios en la defensa y en el centro del campo y también en el ataque azulgrana. Robert Lewandowski, que vio portería con la selección de Polonia ante Finlandia, ha declarado que ya está preparado para jugar los noventa minutos, así que podría ser titular por primera vez esta temporada contra el Valencia en la posición de delantero centro en detrimento de un Ferran Torres que sigue cumpliendo cuando tiene minutos.

Y habrá que ver como llega Raphinha. El brasileño jugó ante Chile y veremos si Carlo Ancelotti lo utiliza ante Bolivia en un difícil partido por la altura de La Paz. Además, siempre hay un largo viaje de vuelta, no pudiendo entrenarse con sus compañeros hasta el viernes, por lo que el entrenador alemán podría apostar por Marcus Rashford para la banda izquierda del ataque. El internacional inglés fue titular con su selección contra Andorra y este martes vuelve a tener partido en Serbia. Estos encuentros le van al nuevo jugador del Barça para coger ritmo.