Conjura del staff de Flick para el regreso a la competición

El cuerpo técnico del FC Barcelona celebrará este lunes una comida para preparar el regreso a la competición tras el parón internacional, marcado por los problemas físicos de algunas piezas importantes del esquema culé.

Después del entrenamiento matinal en la Ciudad Esportiva Joan Gamper, los miembros del staff de Hansi Flick se desplazarán hasta un restaurante de referencia del vestuario culé, situado en un municipio lejano a la Ciudad Condal. Un encuentro en el que se espera la presencia de todos los efectivos del equipo del técnico alemán y en el que no participarán los jugadores de la plantilla. La relación entre todos ellos los miembros del cuerpo técnico es excelente y mediante este tipo de encuentros informales se pretende reforzar esos lazos de confianza para que la sintonía del grupo se mantenga en un tramo clave de la temporada, compartiendo momentos fuera de los focos y del entorno laboral.

La cita llega en un momento importante tras una prometedora temporada y tras inicio de curso que no ha convencido a Flick, aunque queda tiempo de sobras para revertir la situación pues dispone de una plantilla de total garantías que hizo disfrutar mucho a su afición la pasada temporada. Así pues, el Barça arranca un tramo de calendario de máxima exigencia y lo hace con la necesidad de recuperar sensaciones tras el pequeño traspié ante el Rayo Vallecano, que supuso dejar escapar dos puntos en LaLiga y permitió al Real Madrid abrir la primera brecha con su pleno de victorias para arrancar el campeonato.

El equipo de Hansi Flick afronta semanas decisivas, con la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina: el debut europeo será el jueves 18 de septiembre frente al Newcastle, en lo que será también el reencuentro del barcelonismo con la máxima competición continental. Tres semanas más tarde, además, llegará el PSG, que será sin lugar a dudas el primer gran examen del curso.

Antes de eso, el Barça deberá mantener el pulso liguero con una serie de compromisos exigentes frente a Valencia, Getafe, Oviedo y Real Sociedad, duelos que marcarán si el equipo recupera el ritmo competitivo que enamoró el pasado curso antes de medirse a la élite continental.

Este almuerzo se produce horas después de una ligera sesión de entrenamiento con pocos efectivos dado que la gran mayoría estaban concentrados con sus respectivas selecciones. Mientras tanto, Frenkie de Jong ha pasado las pertinentes pruebas médicas que han dictaminado que su presencia para enfrentarse este fin de semana al Valencia es muy complicada, al igual que Alejandro Balde o Gavi.