Ancelotti podría recapacitar en el 'escándalo Raphinha'

El mal ya está hecho al Barça. Raphinha nunca debió haber sido convocado en esta fecha FIFA de septiembre con Brasil encarando dos encuentros sin ningún tipo de valor añadido, porque ya está clasificada para el Mundial 2026. No se juega absolutamente nada ni contra Chile, ni este martes en la temible altitud de El Alto (zona metropolitana de La Paz) ante Bolivia, que busca un triunfo y una carambola para ir a la repesca.

Carlo Ancelotti ha sido parcial y ha mostrado un preocupante trato desigual entre el internacional blaugrana y la armada canarinha 'merengue'. No hay manera de esconderlo, ni justificarlo. Al trío Vinícius Jr., Rodrygo y Éder Militão (Endrick sigue lesionado) se les concedió descanso y se han quedado, por diferentes motivos, tranquilamente en la capital española. Este argumento, sin embargo, no ha servido para Raphinha, que tiene el mismo estatus que Vinícius Jr. en la Seleçao. Es una 'vaca sagrada'.

Para enojo del Barça, Raphinha ha tenido que cruzar el Atlántico, con el consiguiente desgaste que esto implica: cambios de horario, clima... Jugó 78 minutos en Maracaná en el 3-0 contra Chile el jueves pasado. Combativo como siempre, tuvo una buena actuación. Como SPORT llegó a publicar, a la dirección deportiva culer le hubiera gustado que el atacante gaucho fuera desconvocado para regresar antes a la capital catalana. No sucedió.

Raphinha, tras gozar de 36 horas de permiso como el resto de los internacionales, regresó a la concentración de Brasil en la Granja Comary, en Teresópolis (Río de Janeiro). Entrenó sábado, domingo y lunes... y lo que se vio encendió todas las alarmas. El jugador blaugrana estuvo siempre en la formación titular que probó Carletto. El escándalo estaba servido.

Este lunes, cuando atendió a la prensa antes de viajar hacia Bolivia, Carletto no desveló el misterio sobre qué haría. No quiso hablar de nombres concretos, y solo anunció "cambios" con relación a la formación que estuvo en Maracaná.

"La idea que tengo es cambiar un poco, no solo los jugadores, sino nuestra forma de jugar. Tenemos que considerar el componente de la altitud y estamos evaluando el cansancio de los futbolistas y la estrategia del partido", se limitó a decir.

"Meteremos a jugadores con más frescura, porque tenemos que jugar de manera diferente a lo que hicimos contra Chile, porque en la altitud no puedes hacerlo con mucha intensidad y presión", añadió.

Luego, a puerta cerrada, dirigió la última sesión, donde esbozó un equipo que, en principio, estaría formado por Alisson bajo palos; Wesley repetiría en el lateral derecho, con Fabrízio Bruno y Alexsandro de 'dupla' de centrales y la novedad del gran Caio Henrique en la izquierda. En la medular, Casemiro es baja por acumulación de tarjetas, su lugar lo ocuparía Andrey Santos (Chelsea), que haría doble pivote con Bruno Guimarães, que se mantendría en el once. Lucas Paquetá entraría para hacer de '10' en lugar de Raphinha. Y arriba habría un nuevo tridente con Luiz Henrique (ahora en el Zenit) por la derecha, el excolchonero Samuel Lino por la izquierda y Richarlison de '9'.

La logística para driblar la altitud

Ancelotti reconoció no tener experiencia en cómo afrontar un partido en la altitud andina y dijo que confiaba en la experiencia de la CBF. Raphinha y el resto de la expedición canarinha viajaron este lunes en avión desde Río de Janeiro hasta la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, que tan solo cuenta con una altitud de 416 metros, donde tiene previsto hacer noche. Y, poquísimas horas antes del encuentro, que empezará a las 19.30 locales (01.30 ya de madrugada en horario peninsular español), la delegación canarinha harán un segundo trayecto en avión hasta La Paz. De esta forma se intenta reducir el impacto fisiológico que tiene jugar a 4.100 metros... cuanto menos tiempo se está, mucho mejor.

Lo que es seguro es que el técnico italiano moverá el banquillo utilizando todos los cambios posibles, para intentar repartir el desgaste entre todos los internacionales.