FC BARCELONA
¡Balde cae lesionado!
El lateral zurdo ha sufrido una lesión en el bíceps femoral en el entrenamiento de este miércoles
Pésima noticia en el último entrenamiento del primer equipo antes del descanso por el parón de selecciones. Alejandro Balde ha sufrido un percance físico en el bíceps femoral y el FC Barcelona ha emitido un comunicado oficial haciendo referencia a una "pequeña lesión" en esta zona tan delicada.
El lateral ya se perdió varios partidos en el tramo final de la temporada pasada, cuando tuvo que coger las riendas del costado izquierdo de la defensa azulgrana Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca salió de inicio en la final de Copa del Rey contra el Madrid y en las semifinales de la Champions contra el Inter de Milán.
Veremos el alcance de la lesión, pero el canterano está prácticamente descartado para el encuentro liguero ante el Valencia y parece muy complicado que llegue al debut en Champions ante el Newcastle en St. James's Park.
