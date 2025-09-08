Gavi evita el quirófano

La preocupación por la rodilla de Gavi sigue golpeando el vestuario del FC Barcelona. Su rodilla derecha vuelve a provocarle molestias y parecía que no quedaba otro remedio que pasar por el quirófano para 'limpiar' la zona dolorida, pero finalmente se optará por un tratamiento conservador, según ha podido confirmar SPORT.

Aunque en un principio se habló de molestias, la realidad indica que el problema es algo más severo. El jugador se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y también se asoció el menisco externo en el partido de la selección ante Georgia en Valladolid del noviembre del 2023.

El ligamento se ha consolidado perfectamente, pero los doctores han comprobado que el problema es de menisco. Una rodilla operada siempre puede conllevar lesiones asociadas y, según informó el programa ¡Què t'hi jugues' de la Cadena SER, ahora tendría dañado el menisco interno. Un mal menor ya que el problema sería más grave si el menisco saturado, el externo, fuera el que diera problemas.

El sufrimiento del futbolista

El jugador estaba jugando con dolor hasta que decidió parar con el fin de evaluar exactamente cómo podía acabar con sus problemas. Después de un análisis profundo, todo apuntaba a que el quirófano podía ser la mejor solución, pero el tratamiento conservador puede dar buenos resultados.

Gavi no quiere quedarse mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y la operación se puso encima de la mesa, aunque ahora queda aparcada.

Gavi, en un entrenamiento durante la gira asiática / Valentí Enrich

Los médicos han decidido con la conformidad del futbolista la vía a seguir. Todos los caminos indicaban en principio que la la artroscopia podía ser el remedio, si bien la decisión no estaba tomada.

Gavi había empezado la temporada disfrutando de minutos, sin ser titular indiscutible, hasta el punto de ser llamado por Luis de la Fuente para disputar los partidos ante Bulgaria y Turquía.

El Barça informó poco después que Gavi causaba baja para el encuentro ante el Rayo Vallecano y fue descovocado por De la Fuente, entrando en su sitio Aleix Garcia.

De momento, Gavi está descartado para jugar ante el Valencia este domingo y su evolución marcará la disponibilidad. Una baja que será notable para el arranque de la Champions League y en la lucha por el primer puesto de Liga.

Alternativas y Bernal

La garra y calidad de Gavi siempre se dejan notar, pero como mínimo, Flick tiene varias opciones para el puesto de interior. Pedri es el titular consolidado, pero también está Marc Casadó totalmente preparado por si debe ser de la partida.

La prioridad de Gavi y del staff técnico de Hansi Flick es que las molestias en la rodilla queden en el olvido y actuar de la manera más rigurosa.

El ejemplo del de Los Palacios está marcando la vuelta de Marc Bernal, quien ya dispone del alta médica y dorsal con el primer equipo. En cualquier momento puede volver una convocatoria, aunque se irá despacio para evitar cualquier riesgo.

El Barça ha tenido que afrontar dos casos muy espinosos con Gavi y Bernal, cuya gestión ha sido la de seguir las premisas médicas llevadas al extremo. Eso sí, la rodilla es una articulación en la que los problemas pueden rebrotar en cualquier momento, como ha pasado con Gavi, si bien el andaluz no debería estar excesivas semanas de baja.