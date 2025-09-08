Dani Olmo busca su 'prime' en su temporada talismán

Dani Olmo (27 años) ha empezado la temporada como terminó la anterior. Como una pieza importante pero sin la condición de titular indiscutible. Unas pequeñas molestias han condicionado su papel en los primeros encuentros y se mantiene el pulso con Fermín para la mediapunta.

Olmo jugó 45 minutos en los dos primeros partidos de Liga y 62 en Vallecas, donde fue titular. Una irregularidad que se ha mantenido en la selección, donde jugó unos minutos ante Bulgaria pero se quedó sin participar ante Turquía, donde Fermín salió en el 68'.

Olmo parece estar sufriendo las consecuencias de unos problemas musculares cíclicos que le han obligado a tener que ir parando y no lograr su mejor ritmo. "Me siento importante. En una temporada tan larga, con tantas competiciones y partidos, es importante que estemos todos conectados y la competencia ayuda, siempre. Busco más continuidad, como todos los jugadores. Es importante tenerla, a nivel físico y para las sensaciones. Ese es el objetivo. Necesito minutos y jugar", reconoció hace solo unos días en el programa 'Tot Costa'.

Dani Olmo disputó la segunda parte del Mallorca-FC Barcelona / Dani Barbeito

Siempre mejoró en sus segundas temporadas

Ahora mismo hay una brecha entre aquel Olmo que deslumbró en sus primeros partidos con el Barça y su actual versión. La primera buena noticia para el futbolista es que siempre mejoró en sus segundas temporadas en Leipzig y en Zagreb.

En Croacia, su primera temporada completa como jugador del primer equipo fue la 2017-2018, que selló con nueve goles. En la segunda campaña, la 2018-2019, logró 12 goles y tres asistencias, sus mejores registros en Croacia. En Leipzig sucedió algo parecido. Tras anotar cinco goles y repartir una asistencia en la 2019-2020, Dani ascendió hasta los siete goles y las 11 asistencias en la 2020-2021.

La segunda, que Flick sigue convencido de que es el futbolista más diferencial de la plantilla para la posición de mediapunta. Además, es el mejor posicionado para ser titular en el primer partido en casa ante el Valencia el domingo.

Las molestias de Frenkie de Jong y la lesión de Gavi convierten en Casadó en la opción para el mediocentro. Un perfil -especialista defensivo- que juega a favor de la titularidad de Olmo. Desde que llegó al Barça, Olmo ha demostrado que es el futbolista que mejor limpia las jugadas junto a Pedri del equipo.

También que pocos dominan como él el arte de los controles y los giros, pero en cambio sufre más en el trabajo defensivo. En ese aspecto, Fermín es un futbolista más agresivo en la presión y en el repliegue defensivo.

Olmo aseguró hace solo unas semanas que se marcaba el objetivo de llegar a los 20 goles. La temporada pasada llegó a los 12 y sumó 7 asistencias. Unas cifras que ponen en valor una aportación diferencial, pero no parecen ser el techo del futbolista. En sus mejores actuaciones Olmo ha dejado la sensación de poder ser uno de los mejores del mundo. En la última Eurocopa lo demostró con creces con goles decisivos.

Con 27 años, Olmo encara el que, por edad, debería ser el 'prime' de su carrera. Flick, que tiene una relación especial con el futbolista, confía en que las lesiones vayan quedando atrás como ya ocurrió con Pedri, que vive su mejor momento. El ex del Leipzig sabe que si el equipo funciona él será uno de los más beneficiados.

"Mantenemos la máxima ambición. Venimos de un gran año con el Barça y este año queremos repetirlo. Por un empate no se debe montar ningún circo. Somos un equipo joven y no todos los partidos saldrán como queremos. No hay ninguna preocupación. Tenemos que mejorar y sabemos cuáles son nuestros objetivos. No hay ningún problema".