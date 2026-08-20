Otro problema para el Barça: el Inter declara intransferible a Lautaro Martínez

El FC Barcelona se ha visto obligado a buscar un delantero centro que no sea Julián Álvarez debido a la inflexible postura del Atlético de Madrid con el argentino. Una negativa que el club azulgrana se volverá a encontrar, según se informa desde Italia, si va a por Lautaro Martínez como alternativa a su compatriota. Hansi Flick, pese a la impresionante irrupción de Hamza Abdelkarim en la pretemporada, se mantiene firme con la intención de contratar un '9' tras la marcha de Ferran Torres al París Saint-Germain. Y la dirección deportiva del Barça tiene que complacer al entrenador, pero con el Inter de Milán se encontrarán también con un duro hueso que roer.

El Barça activa el plan Lautaro para el ‘9’ / L. Miguelsanz

Medios como Sky Sport Italia son muy contundentes y declaran que el Inter ha declarado intransferible a Lautaro Martínez. El 'Toro' todavía no ha hablado de la posibilidad de vestir de azulgrana y si le seduce tanto como a su compañero de selección, Julián Álvarez. Pero desde la entidad 'nerazzurra' ya se han apresurado a dejar las cosas muy claras antes incluso de la ofensiva azulgrana.

Lautaro Martínez, del Inter, durante el partido ante el Pisa SC / EFE/EPA

Una relación muy estrecha

Y es que la relación del Inter de Milán con su goleador es muy intensa. No en vano, el de Bahía Blanca se prepara para afrontar su novena temporada en la entidad lombarda. El delantero, de 28 años de edad, llegó al club italiano cuando era apenas un adolescente, procedente de Racing de Avellaneda. Costó 25 millones de euros y su valor de mercado se ha multiplicado exponencialmente. Actualmente, es de 85 millones, pero llegó a ser de 100.

Lautaro es un goleador histórico para el Inter. El tercero en el ranking de un club fundado en 1908 y por el que han pasado 'killers' de nivel de Ronaldo Nazario, Christian Vieri o Zlatan Ibrahimovic. El 'Toro' ha marcado 175 goles en 376 encuentros, una cifra solo superada por el mítico Sandro Altobelli (209 tantos en 466 encuentros) y de quien da nombre al estadio de San Siro cuando juegan los nerazzurri, Giuseppe Meazza, que celebró 284 dianas en 409 choques.

Lautaro Martínez, en el pasado Mundial / EFE

Las opciones

Si además tenemos en cuenta que Lautaro tiene contrato hasta 2029 con el Inter de Milán, un muy buen sueldo y su familia está muy a gusto, se hace muy complicado poder verlo de azulgrana. Aunque hay puntos a favor que hemos explicado en SPORT, como la opción de cambiar de aires después de tantos años, poder aumentar su caché futbolístico y tener más opciones de optar a títulos y a premios individuales, como la Bota de Oro o el Balón de Oro.

En todo caso, se antoja complicado que, tras luchar y luchar sin éxito por hacer cambiar la postura del Atlético de Madrid, el Barça pueda ahora volver a desgastarse con el Inter por Lautaro, a menos de dos semanas para el cierre del mercado, y cuando urge tanto la contratación de un '9'.