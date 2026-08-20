Revolución Hamza Abdelkarim en el Barça

Las últimas pretemporadas del FC Barcelona suelen dejar nombres impactantes. Futbolistas, normalmente procedentes de la cantera, que irrumpen con fuerza y después, ya depende de muchos factores si acaban siendo el trampolín definitivo o se quedan en un efímero amor de verano. Es indiscutible que Hamza Abdelkarim ha sido el gran protagonista de estas semanas previas al inicio de la competición oficial. El egipcio ha dado un golpe encima de la mesa en un momento que le ha sido propicio, sin delantero centro puro en la plantilla tras la marcha de Ferran Torres al París Saint-Germain y el infructuoso objetivo prioritario de fichar a Julián Álvarez.

¡Estreno de oro para Hamza en el Camp Nou! / @esport3

Hansi Flick sigue queriendo un '9' para su equipo, pero a la vez, ha tomado muy buena nota de lo que puede ofrecerle Hamza Abelkarim. El egipcio es todavía muy joven (18 años) y puede estar algo 'verde' en algunos conceptos, pero tiene madera de 'killer', de saber estar en el momento y el lugar oportuno para hacer su trabajo. Lo corroboran los 4 goles marcados en esta pretemporada, que lo han erigido como el máximo artillero del equipo azulgrana. Sin ir más lejos, la pretemporada pasada este honor le correspondió a Lamine Yamal (también 4 tantos en 4 partidos). Palabras mayores.

Unos meses vertiginosos

Todo lo que está pasando con Hamza Abdelkarim desde su llegada al Barça está siendo vertiginoso. Aterrizó cedido por el Al-Ahly para jugar en el Juvenil A y de ahí, un salto de gigante al Mundial con la selección de Egipto y la compra por parte del club azulgrana para hacerle contrato hasta 2029. El delantero, pese a corresponderle más días de vacaciones, tuvo muy claro que no podía desaprovechar la oportunidad y acortó sus vacaciones para presentarse a las órdenes de Hansi Flick el primer día de la pretemporada. Un gesto que al entrenador alemán le encantó.

La imagen con la que se ha despedido Pau Víctor / Pau Víctor

Los otros 'killers' de las pretemporadas

Ser el máximo artillero de la pretemporada no garantiza la continuidad pero ayuda. Así le sucedió a Pau Víctor en 2024 (3 goles en 4 partidos), si bien después las cosas no le fueron al de Sant Cugat como esperaba. Anteriomente, Ferran Torres había sido el pichichi en 2023 (también 3 goles en 4 partidos) y Ousmane Dembélé, en la pretemporada 2022/2023, con 5 dianas en otros tantos 5 encuentros.

Los números del Barça en la pretemporada

El FC Barcelona no ha firmado esta vez una pretemporada impecable, marcada por las ausencias de los internacionales, en especial los que conquistaron el Mundial con la selección española. Ha disputado 5 partidos si contabilizamos el de entrenamiento ante el CE Europa (4-1) y como un solo enfrentamiento, el triangiular de Udine con victoria 1-0 ante el Nottingham Forest en 45' minutos y derrota por el mismo resultado frente al cuadro local del Udinese.

Además, empató en pleno stage contra el Birmingham City por 2-2, aunque cayó 3-2 en los penaltis, goleó en Basilea (2-5) y se llevó el Trofeu Joan Gamper tras imponerse por 2-1 al Al-Ahly egipcio.

En total, los azulgranas han marcado 14 goles y han recibido 7, la mitad.

Hamza besó el escudo del Barça en el campo del Basilea / Gorka Urresola

La tabla de goleadores

Hamza Abdelkarim ha sido el 'pichichi' azulgrana con 4 dianas, una de ellas de penalti. Además del egipcio, solo el capitán Raphinha y uno de los últimos fichajes, Jesse Bisiwu, marcaron más de un tanto. Los dos del brasileño fueron de penalti y los dos del belga, en Basilea. Hasta 9 futbolistas han celebrado goles. Esta es la tabla:

Hamza Abdelkarim (4 goles), Jesse Bisiwu y Raphinha (2), Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrima Tunkara, Alex González, Karim Adeyemi y Lamine Yamal (1).